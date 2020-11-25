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25.11.2020 06:15
Рубрика: В мире

Обсудили авиасообщение

Текст: Данияр Каримов (Бишкек)
Российская газета - Неделя - Киргизия № 266(8320)
Киргизия заинтересована в увеличении количества регулярных авиарейсов, совершаемых между республикой и Россией. Об этом на встрече с послом РФ в КР Николаем Удовиченко заявил спикер парламента Талант Мамытов, исполняющий обязанности главы государства.

По его словам, страны уже способны восстановить авиасообщение на уровне, который существовал до введения ограничений из-за пандемии.

Фото: sputnik.kg
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- Пассажиры допускаются на борт только при наличии отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус, - подчеркнул Талант Мамытов. - Это минимизирует риск проникновения инфекции на территории наших стран. Такие меры также способствуют поддержанию режима эпидемиологической безопасности, благодаря чему мы можем вернуться к полноценной жизнедеятельности и взаимодействию между нашими странами.

Николай Удовиченко, в свою очередь, заверил, что российская сторона дорожит двусторонними отношениями с Киргизией, которые имеют стратегический и союзнический характер.

Досье "РГ"

После того как в обеих странах началось распространение коронавирусной инфекции, воздушное сообщение между странами практически прервалось. Авиаперелеты совершали в основном только единичные чартерные борты, вывозящие граждан, которым было необходимо срочно вернуться на родину. Осенью российская сторона решила возобновить работу авиаперевозчиков на киргизском направлении, но сообщение пока ограничено несколькими рейсами в неделю. Киргизия несколько раз поднимала вопрос об увеличении частоты полетов, но в связи с эпидемиологической обстановкой решение откладывалось.

В настоящее время регулярные рейсы между РФ и республикой осуществляются только по маршруту "Бишкек - Москва" авиакомпаниями "Аэрофлот" и "Авиа Траффик". Но жители России и Киргизии также имеют возможность вылететь из КР чартерными рейсами, если являются близкими родственниками граждан РФ, имеют вид на жительство в РФ, нуждаются в лечении на территории РФ или участвуют в госпрограмме по переселению соотечественников.

В мире экс-СССР Киргизия

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