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25.11.2020 17:27
Рубрика: Культура

Коллекция картин советской художницы оказалась на помойке в Подмосковье

В подмосковном Долгопрудном жители одного из дворов спального района обнаружили в мусорке несколько десятков картин в хорошем состоянии. Как оказалось, все это были работы известной советской художницы-иллюстратора Светланы Ковальской, передает KP.RU. Большинство из работ были подписаны именно этим именем.

Фото: Александр Сусоев
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"Я просто не могла мимо пройти, - рассказала изданию Лена Стариковская, член Союза художников. - В этот момент женщины с детьми уносили около десяти работ. Остальные 40 холстов я забрала с мусорки и, вызвав грузотакси, увезла в свою студию".

Как выяснилось, художница, дама в возрасте, живет в этом дворе. По словам соседей, на улице видели ее редко и в последний раз - при госпитализации, возможно из-за коронавируса. Что произошло с ней, что могло привести к тому, что ее произведения оказались на свалке - выяснить пока не удалось.

По некоторым данным, от картин таким образом решили избавиться родственники художницы. Чтобы не дать пропасть картинам под снегом и дождем, их разобрали неравнодушные очевидцы.

"Я не знаю, вправе ли я так поступать? Но люди хотят забрать эти картины, приезжают из соседних городов даже, - разводит руками Стариковская. Объяснения, почему семья художницы решили так расстаться с ее наследием, она не нашла. -  Когда в семье горе, будь то болезнь или смерть близкого человека, люди часто совершают необдуманные поступки. И надо понимать, что ценность картин могут понять далеко не все".

Культура Арт Живопись

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