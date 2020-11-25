Юные белорусы расчехлили лыжи

Юниорская и юношеская команды спортсменов по лыжным гонкам из Минска и Могилева приехали тренироваться на первый снег в Сыктывкар. Будущих чемпионов радушно принял Республиканский лыжный комплекс имени Раисы Сметаниной.

Как отметили в пресс-службе регионального Минспорта, лыжники из Беларуси приезжают на тренировки в Коми уже не первый год. В свое время здесь побывала сборная коман­да по биатлону Гродненской области, нынче впервые тренируется спортивная делегация по лыжным гонкам - шесть спортсменов и два тренера. Они представляют Республиканский центр олимпийской подготовки по зимним видам спорта "Раубичи" и Могилевское государственное училище олимпийского резерва.

- На первый снег мы обы­чно отправлялись в Кировск Мурманской области. В этом сезоне в связи с эпидемиологической ситуацией туда не удалось поехать. Выбрали Сыктывкар, были наслышаны про хорошие условия для вкатки. Место крутое, - рассказал тренер-преподаватель по лыжным гонкам училища олимпийского резерва Сергей Громыко.

За этот сбор каждый спортсмен должен накатать 500-600 километров

Тренер Республиканского центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта "Раубичи" Вячеслав Зайцев добавил, что в Беларуси соревновательный сезон начинается в январе. Большая часть гонок проходит на искусственном снегу, а подготовку, которую должны проводить в ноябре и декабре на лыжах, дома не удается организовать - нет снега. Поэтому в этот раз выехали на вкатку в Республику Коми, где уже и снег есть настоящий, и на стадионе работают снеговые пушки, которые разбрасывают искусственный. Сразу же раскатывается и лыжня.

Кстати

Среди приехавших спортсменов есть и участники международных соревнований. Все белорусские лыжники дважды в день выходят на тренировки, благо, что проживают они недалеко от комплекса. Как добавил тренер юношей Сергей Громыко, за этот сбор каждый спортсмен должен накатать 500-600 километров. Юниоры в общей сложности до первых стартов сделают примерно одну тысячу километров.