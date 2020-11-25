Комитет Госдумы одобрил продление сроков перерегистрации оружия.

Речь идет о том, чтобы увеличить срок регистрации охотничьего оружия еще на пять лет. Это предложение внесли депутаты Госдумы Миронов и Нилов. А сам документ разработал Василий Пискарев. Смысл предложения - перерегистрировать охотникам свой ствол надо будет не через каждые пять лет, а через десять.

Надо ли говорить, что такое предложение вызовет, мягко говоря, энтузиазм у более 3 миллионов владельцев оружия в нашей стране. Суть идеи - простая и давно наболевшая жизненная практика. Зачем добросовестному охотнику каждые пять лет регистрировать оружие? И для этого нередко преодолевать десятки, а то и сотни километров. Тут о многих нюансах можно говорить, в том числе и о том, что на Крайнем Севере или на Чукотке оружие необходимо для промысла и защиты от диких зверей. Поэтому комитет Госдумы и одобрил продление сроков перерегистрации оружия. Речь идет об охотничьих ружьях. Теперь одним разрешением можно будет пользоваться в течение 10 лет, нужно будет просто продлевать его.