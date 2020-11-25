Выборный Конгресс Международной ассоциации спортивной прессы (АИПС), который должен был состояться в начале 2021 года, перенесен. Из-за сложнейший эпидемиологической обстановки он состоится после пекинских зимних Олимпийских игр. Примерная дата - конец марта 2022 года. Предложение президента организации итальянца Джанни Мерло было поддержано единогласно.

Обычно проблем с местом проведения Конгресса не возникало. В кандидатах всегда было по две-три страны. Пока же никто не решается взяться за организацию мероприятия с участием спортивных журналистов из более чем 100 государств. Уж слишком непредсказуемо, как сложится борьба с пандемией.

По этой же причине перенесена и процедура награждения победителей конкурса Медиа Наград АИПС. Она пройдет в режиме онлайн вероятнее всего в начале грядущей весны.

На конкурс прислано небывалое количество работ - 1871! Среди них как никогда много российских. Участниками творческого состязания стали представители 129 стран. Спортивные репортеры работают и в трудных условиях COVID-19.