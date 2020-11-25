С начала нынешнего учебного года горячие завтраки и обеды в начальной школе стали обязательными и бесплатными. Корреспонденты "РГ" побывали в школах в разных регионах и посмотрели, что на завтрак и обед у школяров. И что остается в тарелке.

Фастфуд, но полезный

В Волгоградской области каждое общеобразовательное учреждение составляет индивидуальное меню, рассчитанное на 10-12 дней. За это время блюда не повторяются. Формируется оно с учетом пожеланий детей и родителей.

При этом некоторые школы готовы пойти дальше, перейти от столовой к кафе.

- Учеников не устраивало то, что мы предлагали им вначале. Младшие классы питались организованно. А что делать с остальными? - говорит директор гимназии N12 Наталия Барышникова. - Мы начали выбивать клин клином. Дети любят фастфуд. Тогда мы делаем его полезным: котлета паровая или минимально обжаренная, обязательно овощи, никакого майонеза. Гамбургеры стали улетать "как горячие пирожки". То же самое с хот-догами и пиццей.

В Большой Тихой обед на пятерых

Начальная школа в селе Большая Тихая - самая маленькая малокомплектная школа в Алтайском крае. Здесь всего шестеро учеников. Но и здесь ребятишки каждый день получают бесплатное горячее питание.

- В конце сентября в школе оборудовали столовую, которой здесь не было, - рассказал корреспонденту "РГ" многодетный отец Виктор Медведев, в одиночку воспитывающий четверых детей. - У меня двое младших сыновей учатся: Ромка в первом классе, Саша - в четвертом. И для нас это хорошее подспорье, что их теперь кормят обедами. Мальчишки наперебой рассказывают, как каждый день им дают борщ или суп, на второе - каши, котлеты, а еще самое вкусное: кисели, компоты, соки, пряники, печенье.

Калмыцкий чай по-детски

В Калмыкии - своя специфика в организации питания. Качественное мясо для школ закупается в регионе через систему "Меркурий" напрямую у местных фермеров, минуя посредников. За счет этого цена мяса снизилась на 100 рублей и более. А в некоторых школах в меню появляются блюда национальной кухни. Например, калмыцкий чай. Традиционный напиток кочевников готовится с расчетом на детей, поэтому вместо соли в него добавляется сахар. Получается уникальный сладкий калмыцкий чай.

Прямая речь

Дмитрий Болдырев, член регионального штаба ОНФ в Оренбургской области:

- В ходе мониторинга школьного питания было выявлено, что в двухнедельном меню разница в стоимости завтраков составляет от 22 рублей до 70 рублей на человека. В результате этого среди родительской общественности и детей возникает много негативных отзывов о том, что ученики один день получают маленькое количество продуктов питания, а на другой чрезмерно большое. Поэтому предлагаем разработать рекомендованное единое меню для всех образовательных учреждений с учетом особенностей региона (дефицит йода).