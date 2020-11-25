Российский пилот "Альфа Таури" Даниил Квят поделился ожиданиями от двух гонок "Формулы-1", которые пройдут на автодроме в Бахрейне.

Одноименный Гран-при состоится уже в ближайший уик-энд, Гран-при Сахира - 4-6 декабря. Квят уже семь раз выступал на этой трассе, но не все будет предсказуемо. На автодроме много поворотов различных типов, что дает хорошие возможности для обгонов. Кроме того, вторая гонка будет полностью ночной, что повлияет, к примеру, на температуру резины. Даниилу предстоит приспособиться еще к одной нестандартной ситуации.

- Я не смог поработать на симуляторе над новой конфигурацией, которая будет использоваться на втором этапе. Это означает, что придется импровизировать. Посмотрим, что удастся выжать из болида, - приводит слова Квята пресс-служба "Альфа Таури". - В новой конфигурации практически не будет настоящих поворотов, так что это будет очень скоростная гонка.