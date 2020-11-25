Лукашенко направил приветствие делегатам XIV съезда союза журналистов

Уверенность в том, что журналистам Беларуси под силу найти адекватный ответ деструктивному воздействию на сознание населения страны, выразил 25 ноября Александр Лукашенко. Президент, сообщает его пресс-служба, направил приветствие делегатам и участникам XIV съезда национального союза журналистов.

В нем глава государства, в частности, выразил серьезную озабоченность тем, что "эпоха постправды и фейк-ньюс превращает информационное медиапространство в поле боя геополитических интересов, в центре которых находится и Беларусь".

А инструментом реализации амбиций недобросовестных политиков и политтехнологов, по его словам, выступает пресса, в том числе так называемые новые медиа. "Не стесняя себя этическими рамками, такими как объективность, честность, мораль, они ставят под угрозу наши исторические, культурные, общечеловеческие ценности, информационный суверенитет и государственность", - констатировал белорусский лидер.

Пожелав участникам форума высот и успехов в решении стратегических задач национальной безопасности, он назвал их рубежом обороны, "который мы в год 75-летия Великой Победы должны отстоять вместе. В честь наших предков, подаривших мир и свободу родной земле, мы обязаны защитить народ от экстремизма и радикализма нового времени".