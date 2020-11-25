Майк Тайсон получит 10 млн долларов за бой с Роем Джонсом

Легендарные американские боксеры Майк Тайсон и Рой Джонс-младший, который получил российское гражданство, прилично заработают на выставочном поединке, намеченном на 28 ноября в Лос-Анджелесе.

По информации журналиста портала Yahoo Sports Кевина Айола, гонорар Тайсона составит 10 миллионов долларов. Джонс получит примерно 3 миллиона.

И Тайсон, и Рой Джонс в свое время были абсолютными чемпионами мира - в супертяжелом и полутяжелом весе соответственно. Но боксеры давно не выходили на ринг. Железный Майк, которому уже 54, последний раз дрался в 2005 году и досрочно проиграл Кевину Макбрайду. Рой Джонс - Капитан Хук в 2018 году победил Скотта Сигмона. Однако видео с тренировок ветеранов говорят о том, что соперники набрали отличную форму, тем более для их возраста.