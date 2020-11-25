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25.11.2020 18:41
Рубрика: Экономика

Малому бизнесу облегчен переход на патентную систему

Текст: Светлана Ментюкова
Российская газета - Федеральный выпуск № 267(8321)
Предприятия малого бизнеса и индивидуальные предприниматели могут получить сразу несколько преференций при переходе на патентную систему налогообложения (ПСН) вместо отмененного с 1 января 2021 года единого налога на вмененный доход (ЕНВД). Закон с изменениями в Налоговый кодекс и закон о применении контрольно-кассовой техники публикует "РГ".
Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости

Закон, в частности, расширяет перечень видов предпринимательской деятельности по ПСН с 64 до 80 видов, то есть для большего числа индивидуальных предпринимателей использование онлайн-касс при переходе на патент становится необязательным. Кроме того, предприниматели смогут уменьшить суммы налога по ПСН на суммы страховых взносов.

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
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Также увеличивается с 50 кв. м до 150 кв. м предельный размер площади торговых залов и залов обслуживания посетителей для предприятий розничной торговли и организаций общепита, которые теперь также могут перейти на ПСН. Ранее этот налоговый режим можно было применять только при залах в 50 кв. м и меньше. Вместе с тем региональные власти смогут самостоятельно снижать предельные размеры таких площадей, отметили в минпромторге. В ведомстве считают, что изменения позволят создать комфортные условия для малого и среднего бизнеса, который с 2021 года больше не сможет применять ЕНВД, в том числе избежать избыточной налоговой нагрузки.

Часть индивидуальных предпринимателей при переходе на ПСН в качестве преференции также получит возможность отказаться от применения онлайн-касс, но обязаны выдать покупателю документ, подтверждающий факт расчета. Некоторые сферы деятельности отнесены к исключениям. В частности, не смогут работать без контрольно-кассовой техники парикмахерские, ремонтные мастерские, станции техобслуживания, услуги перевозки, прокат, производство молока, медицинские услуги и другие.

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