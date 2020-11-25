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25.11.2020 22:55
Рубрика: Экономика

Без воды виноватые

Теневой оборот воды достигает 30%
Текст: Татьяна Карабут
Российская газета - Столичный выпуск № 267(8321)
Россия входит в топ-5 стран с самыми большими запасами природной питьевой воды. Но по бутылкам у нас часто разливается обработанная вода из-под крана. По оценке Федеральной налоговой службы, объем теневого рынка воды может достигать 30%. Проблему должна решить обязательная маркировка питьевой воды, которая будет введена уже в 2021 году.

Несмотря на критику со стороны бизнеса, минпромторг не намерен продлевать сроки эксперимента маркировки питьевой воды, сообщил на парламентских слушаниях Совета Федерации статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов. Эксперимент проходит с 1 апреля 2020 года и закончится 1 марта 2021 года. А 23 декабря на заседании Госкомиссии по противодействию контрафакту будет рассмотрен вопрос о подготовке к внедрению обязательной маркировки.

Фото: iStock
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"Если они (участники рынка - "РГ") рассчитывают, что будут сделаны какие-то послабления, как были сделаны по лекарственным препаратам, только в связи с тем, что у нас пандемия и спрос на лекарственные препараты увеличился на некоторые позиции в 10, 15 и более раз, то никаких сдвижек по окончании эксперимента и введению обязательной маркировки воды быть не должно. Кто не успел, тот будет нести необратимые финансовые потери", - заявил Евтухов.

По словам замминистра сельского хозяйства Оксаны Лут, с 2007 года рынок производства воды в России вырос почти на четверть (23,5%) и в прошлом году составил 7,4 млрд литров. В этом году рынок также показывает рост. "Основной вопрос, который волнует всех сейчас, это вопрос дисбаланса между тем объемом воды, который добывается из скважин, и тем объемом, который производится в упакованном виде", - отметила Лут.

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