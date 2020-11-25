Матвиенко: Необходимо повысить КПД госуправления

Новости

"Ювентус" и "Барселона" вышли в плей-офф Лиги чемпионов 01:12
В Москве скончались 75 пациентов с коронавирусом 24.11.2020
Более 20 животных удалось приютить с помощью проекта "Хвосты и лапки" 24.11.2020
BMW отзывает 216 внедорожников X5, X6 и X7 24.11.2020
В РФПИ не исключили возможность производства вакцины "Спутник V" в Германии 24.11.2020
Росавиация утвердила список региональных субсидируемых маршрутов на 2021 год 24.11.2020
Матвиенко оценила перспективы продления СНВ-3 в условиях передачи власти в США 24.11.2020
Трамп на брифинге в Белом доме отказался отвечать на вопросы 24.11.2020
Гособвинение запросило для экс-главы Марий Эл 17 лет колонии 24.11.2020
Врач Аркадий Попов стал "гражданином года" в Эстонии 24.11.2020
Кузнецова: Жизням детей, бывших заложниками в Колпино, ничего не угрожает 24.11.2020
В ОДКБ усовершенствуют тыловое и медицинское обеспечение 24.11.2020
Москвич отсудил у ветклиники 300 тысяч рублей за смерть кота 24.11.2020
Черчесов не жалеет, что не вызвал Дзюбу в сборную 24.11.2020
Мишустин продлил на год выплаты за помощь пациентам с коронавирусом 24.11.2020
ЦБ РФ выпустил монеты с изображением Крокодила Гены и Чебурашки 24.11.2020
Работодателям предложат завести электронные "кадры" 24.11.2020
Ракету "Союз" допустили к пуску с космодрома Куру 24.11.2020
Росстат сообщил о резком росте экспорта в сентябре 24.11.2020
Умер актер из "Осеннего марафона" Владимир Фирсов 24.11.2020
Австралийских военных обвинили в убийстве мирных жителей в Афганистане 24.11.2020
РПЦ просит допустить священнослужителей к больным коронавирусом 24.11.2020
Родным погибших в ходе боевых действий военных упростят получение льгот 24.11.2020
В Петербурге освобожденных из заложников детей отправили в больницу 24.11.2020
Цены на нефть превысили 47 долларов впервые с 6 марта этого года 24.11.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как в 2021 году вырастут тарифы на услуги ЖКХ
Как в 2021 году вырастут тарифы на услуги ЖКХ
Когда вернутся в небо сверхзвуковые пассажирские самолеты
Когда вернутся в небо сверхзвуковые пассажирские самолеты
Задайте вопрос заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Петру Бирюкову
Задайте вопрос заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Петру Бирюкову
25.11.2020 00:29
Рубрика: Власть

Матвиенко: Необходимо повысить КПД госуправления

Анонсированная правительством административная реформа - не просто сокращение аппарата, убеждена спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Необходимо убрать дублирование функций и полномочий в ведомствах и повысить коэффициент полезного действия госуправление, заявила она в интервью "Известиям".
Фото: Виктор Васенин/РГ Фото: Виктор Васенин/РГ
Фото: Виктор Васенин/РГ
Фото: РИА Новости
Мишустин объявил о сокращении госаппарата с 1 января 2021 года

"Меры, которые были заявлены председателем правительства Михаилом Мишустиным, на мой взгляд, правильные и они выглядят эффективными. Насколько эффективными они действительно будут, мы увидим, уже когда начнется практическая реализация, - убеждена Валентина Матвиенко. - Административная реформа, безусловно, назрела, потому что реально в последние годы произошло очень много изменений, требующих адекватных ответов. Во главу угла, на мой взгляд, должна ставиться эффективность государственного управления, управления в самом широком смысле, и повышение коэффициента полезного действия. Необходимо убрать дублирование функций и полномочий".

Сейчас, как никогда, необходим взвешенный подход к расходованию средств, напомнила она, ведь "тучные годы остались позади". Большие перспективы здесь - за цифровизацией.

"Реформа - это не только и не столько сокращение, - считает Матвиенко. - Каких-то специалистов, особенно в сфере IT-подразделений, здравоохранения и других, возможно, нужно добавить. Речь идет о поиске оптимального устройства структур, которое позволит продуктивно решать стоящие перед ними задачи. И этот подход должен применяться не только к органам исполнительной власти, госаппарату"

Глава Совфеда рассказала о проведенном недавно мониторинге эффективности деятельности институтов развития, компаний с госучастием, крупных госкорпораций и фондов развития.

Фото: РИА Новости
Мишустин объявил о реорганизации в системе институтов развития

"Стало очевидно, что некоторые из них просто дублируют функции органов исполнительной власти, - констатировала Валентина Матвиенко. - Зачем? Нужны ли нам дорогостоящие то ли дублеры, то ли посредники для перекачивания федеральных денег? Действительно ли они наилучшим образом стимулируют инновационные процессы, развитие инфраструктуры? Эффективно ли используют механизмы государственно-частного партнерства, создают ли реально условия для привлечения инвестиций? А главное, способствуют ли в конечном счете достижению национальных целей развития?"

Сейчас, по мнению спикера Совета Федерации, необходима переоценка работы госаппарата.

"Слышу уже возражения критиков: "Вот очередное сокращение, которое выльется в последующее увеличение". К сожалению, так бывало, - признала она, - Но то, что сегодня планируется сделать, на мой взгляд, позволит создать оптимальную структуру госаппарата, госуправления. Для каждого госоргана будет выработан свой КПД, будет и оценка по конкретным делам, а не по красивым отчетам, которые многие научились очень хорошо представлять".

Власть Работа власти Госуправление Законодательная власть Совет Федерации

Главное сегодня

Путин рассказал Эрдогану о российских миротворцах в Карабахе
Мишустин поручил утвердить обязательные требования к работе предприятий
Госдума одобрила рост пенсий выше инфляции
РФПИ: Цена одной дозы вакцины "Спутник V" составит не более 10 долларов
МВД утвердило изменения в водительские удостоверения и ПТС
Верховный суд РФ запретил уплотнять должников в единственном жилье
Бастрыкин: Противодействие коррупции идет системно и наступательно