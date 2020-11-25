Матвиенко: Необходимо повысить КПД госуправления

Анонсированная правительством административная реформа - не просто сокращение аппарата, убеждена спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Необходимо убрать дублирование функций и полномочий в ведомствах и повысить коэффициент полезного действия госуправление, заявила она в интервью "Известиям".

"Меры, которые были заявлены председателем правительства Михаилом Мишустиным, на мой взгляд, правильные и они выглядят эффективными. Насколько эффективными они действительно будут, мы увидим, уже когда начнется практическая реализация, - убеждена Валентина Матвиенко. - Административная реформа, безусловно, назрела, потому что реально в последние годы произошло очень много изменений, требующих адекватных ответов. Во главу угла, на мой взгляд, должна ставиться эффективность государственного управления, управления в самом широком смысле, и повышение коэффициента полезного действия. Необходимо убрать дублирование функций и полномочий".

Сейчас, как никогда, необходим взвешенный подход к расходованию средств, напомнила она, ведь "тучные годы остались позади". Большие перспективы здесь - за цифровизацией.

"Реформа - это не только и не столько сокращение, - считает Матвиенко. - Каких-то специалистов, особенно в сфере IT-подразделений, здравоохранения и других, возможно, нужно добавить. Речь идет о поиске оптимального устройства структур, которое позволит продуктивно решать стоящие перед ними задачи. И этот подход должен применяться не только к органам исполнительной власти, госаппарату"

Глава Совфеда рассказала о проведенном недавно мониторинге эффективности деятельности институтов развития, компаний с госучастием, крупных госкорпораций и фондов развития.

"Стало очевидно, что некоторые из них просто дублируют функции органов исполнительной власти, - констатировала Валентина Матвиенко. - Зачем? Нужны ли нам дорогостоящие то ли дублеры, то ли посредники для перекачивания федеральных денег? Действительно ли они наилучшим образом стимулируют инновационные процессы, развитие инфраструктуры? Эффективно ли используют механизмы государственно-частного партнерства, создают ли реально условия для привлечения инвестиций? А главное, способствуют ли в конечном счете достижению национальных целей развития?"

Сейчас, по мнению спикера Совета Федерации, необходима переоценка работы госаппарата.

"Слышу уже возражения критиков: "Вот очередное сокращение, которое выльется в последующее увеличение". К сожалению, так бывало, - признала она, - Но то, что сегодня планируется сделать, на мой взгляд, позволит создать оптимальную структуру госаппарата, госуправления. Для каждого госоргана будет выработан свой КПД, будет и оценка по конкретным делам, а не по красивым отчетам, которые многие научились очень хорошо представлять".