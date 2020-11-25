Матвиенко отметила объективную оценку выборов наблюдателями от СНГ

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что мониторинговая миссия Межпарламентской ассамблеи СНГ (МПА СНГ) дает объективную оценку проходящим на постсоветском пространстве выборам. Такое мнение она высказала в среду на заседании комиссии по сотрудничеству верхних палат парламентов России и Таджикистана.

"МПА СНГ проводит мониторинговую миссию на выборах в странах Содружества очень профессионально, объективно," - сказала она​.

"И если раньше БДИПЧ ОБСЕ заранее уже готовило доклады по всем выборам в любой стране на пространстве СНГ в нравоучительном тоне и с серьезной критикой, сейчас они уже не смеют этого делать, поскольку есть альтернативная точка зрения в лице миссии МПА СНГ, с которой трудно поспорить", - подчеркнула глава Совфеда.

Она привела в пример недавние парламентские выборы в Киргизии, результатами которых были недовольны проигравшие партии. По мнению Матвиенко, волнения в Бишкеке имели другую основу и никак не были связаны собственно с избирательным процессом.

"Выборы в Киргизии прошли строго в соответствии с избирательным законодательством страны, с международными нормами", подтверждением чему служит заключение мониторинговой миссии МПА СНГ, подчеркнула глава Совфеда.

В ходе заседания комиссии законодатели России и Таджикистана обсудили план работы на следующий год. Одно из мероприятий - участие представителей Маджлиси милли (верхней палаты) парламента Таджикистана в наблюдении за выборами депутатов Государственной думы восьмого созыва.