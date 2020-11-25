Новости

Власти Токио сократят часы работы ресторанов из-за коронавируса 15:10
Путин отложил поездку в Саров из-за погоды 15:05
Мишустин создал две новые ТОР в Тверской и Ульяновской областях 15:03
Пранкеры Вован и Лексус разыграли премьер-министра Канады 14:59
В Кремле выразили сожаление в связи с враждебным отношением Польши 14:54
На Москву надвигается циклон "Таня" 14:49
Председателем Белорусского союза журналистов переизбран Андрей Кривошеев 14:46
В Болгарии начались массовые беспорядки из-за новых карантинных мер 14:38
У футболиста ЦСКА Алана Дзагоева подозревают коронавирус 14:37
Семь российских вузов объединились в арктический консорциум 14:36
В Австрии готовят закон об удаленной работе 14:23
Песков заявил о более активном графике командировок Путина 14:22
Матвиенко отметила объективную оценку выборов наблюдателями от СНГ 14:17
В России изменится ожидаемый период выплаты накопительной пенсии 13:57
Назван диагноз госпитализированного Александра Ширвиндта 13:54
Госдума одобрила заморозку накопительной части пенсии 13:54
В Калуге, Тамбове и Туле введены новые ограничения из-за COVID-19 13:52
Бейонсе стала лидером по номинациям на "Грэмми" 13:51
Мишустин определил квоту на иностранных работников, приезжающих по визе 13:48
На Урале на лаборатории подали в суд за опоздание с тестами на COVID-19 13:44
ЦБ допустил снижение доступности жилья в России 13:40
Вирусолог пояснил, защищает ли иммунитет к гриппу от COVID-19 13:36
Вопиющий ляп в новом "Мандалорце" породил волну мемов в Сети 13:35
В Испании разработали правила празднования новогодних торжеств 13:30
Вирусолог опроверг слухи о чипизации населения с помощью прививок 13:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как в 2021 году вырастут тарифы на услуги ЖКХ
Как в 2021 году вырастут тарифы на услуги ЖКХ
Когда вернутся в небо сверхзвуковые пассажирские самолеты
Когда вернутся в небо сверхзвуковые пассажирские самолеты
Наташа Барбье: Дача - это не каторга, а радость и удовольствие
Наташа Барбье: Дача - это не каторга, а радость и удовольствие
25.11.2020 14:17
Рубрика: Власть

Матвиенко отметила объективную оценку выборов наблюдателями от СНГ

Текст: Галина Мисливская

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что мониторинговая миссия Межпарламентской ассамблеи СНГ (МПА СНГ) дает объективную оценку проходящим на постсоветском пространстве выборам. Такое мнение она высказала в среду на заседании комиссии по сотрудничеству верхних палат парламентов России и Таджикистана.

"МПА СНГ проводит мониторинговую миссию на выборах в странах Содружества очень профессионально, объективно," - сказала она​.

Фото: Пресс-служба СФ
Матвиенко предложила дать преференции российско-таджикскому бизнесу

"И если раньше БДИПЧ ОБСЕ заранее уже готовило доклады по всем выборам в любой стране на пространстве СНГ в нравоучительном тоне и с серьезной критикой, сейчас они уже не смеют этого делать, поскольку есть альтернативная точка зрения в лице миссии МПА СНГ, с которой трудно поспорить", - подчеркнула глава Совфеда.

Она привела в пример недавние парламентские выборы в Киргизии, результатами которых были недовольны проигравшие партии. По мнению Матвиенко, волнения в Бишкеке имели другую основу и никак не были связаны собственно с избирательным процессом.

"Выборы в Киргизии прошли строго в соответствии с избирательным законодательством страны, с международными нормами", подтверждением чему служит заключение мониторинговой миссии МПА СНГ, подчеркнула глава Совфеда.

В ходе заседания комиссии законодатели России и Таджикистана обсудили план работы на следующий год. Одно из мероприятий - участие представителей Маджлиси милли (верхней палаты) парламента Таджикистана в наблюдении за выборами депутатов Государственной думы восьмого созыва.

Власть Работа власти В мире экс-СССР Таджикистан В мире экс-СССР Киргизия Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Совет Федерации

Главное сегодня

Мишустин определил квоту на иностранных работников, приезжающих по визе
В России изменится ожидаемый период выплаты накопительной пенсии
ЦБ увидел пространство для снижения ключевой ставки
МВД предложило сократить перечень грубых ошибок в экзамене на права
В Берлине автомобиль врезался в ограду ведомства канцлера ФРГ
Путин потребовал решить проблемы в сфере борьбы с COVID-19
Какие меры финансовой поддержки семьи существуют в России