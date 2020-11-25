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25.11.2020 13:33
Рубрика: Власть

Матвиенко предложила дать преференции российско-таджикскому бизнесу

Текст: Галина Мисливская
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что бизнес в России и Таджикистане (особенно - совместные предприятия) нуждается в поддержке в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом она заявила в ходе заседания двусторонней межпарламентской комиссии по сотрудничеству, которая прошла в среду в Москве с участием председателя Маджлиси милли (верхней палаты) таджикского парламента Рустами Эмомали.

То, что Эмомали, несмотря на пандемию коронавируса, откликнулся на приглашение и лично посетил Москву во главе представительной делегации, в России расценивают как свидетельство заинтересованности руководства Таджикистана в расширении и укреплении дружеских связей между двумя странами, отметила Матвиенко. Она предложила использовать эту возможность для обсуждения самых острых вопросов двустороннего взаимодействия.

Фото: Виктор Васенин/РГ
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Спикер напомнила, что 23% внешнеторгового оборота Таджикистана занимает Россия. "И у российского бизнеса также большой интерес к сотрудничеству с Таджикистаном", - подчеркнула она.

"Если мы говорим об экономическом и инвестиционном сотрудничестве, мы должны рассматривать его с точки зрения последствий пандемии, мы никуда не денемся, это общая тенденция во всех странах", - отметила глава Совфеда.

"Очень важно обратить внимание на гармонизацию нашего законодательства, наших действий по поддержке бизнеса, малых и средних предприятий, по поддержке наших совместных предприятий. Возможно создание каких-то преференций на период выхода из пандемии", - считает она.

Спикер отметила, что для бизнеса очень важен политический климат между странами. "В этой части у нас все в порядке, неразрешимых проблем между Россией и Таджикистаном не существует, благодаря воле наших руководителей", - подчеркнула председатель СФ.

В этой ситуации парламентарии не должны отставать, и им следует оперативно гармонизировать нормативную базу сотрудничества, "чтобы для бизнеса были понятные, четкие, прозрачные правила игры". Матвиенко предложила разработать "дорожную карту" по ускорению согласования и ратификации важных двусторонних документов.

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