Мэр Токио мечтает провести Игры при полных трибунах

Успешно переизбранная мэр Токио Юрико Коикэ уверена: к июлю 2021 года эпидемиологическая обстановка в Японии станет настолько благоприятной, что соревнования можно проводить при полных трибунах. Об этом сообщает агентство Рейтер.

Для спортсменов - участников Олимпиады двухнедельная изоляция отменена. А окончательное решение по поводу карантина иностранных фанатов примут к началу весны.

Трехдневные тестовые испытания, прошедшие в начале ноября на переполненном стадионе Иокогамы, вмещающем более 32 тысяч, показали: при помощи высоких технологий можно не только измерить температуру у зрителей, но и точно отследить все их перемещения.

Как напоминает портал insidethegames, на Олимпийские и Паралимпийские игры-2020 было продано 4 миллиона 480 тысяч билетов. Олимпиаду перенесли, но все билеты будут действительны и на год 2021-й. Те же, кто не сможет попасть на Игры, смогут сдать их, ничего при этом не потеряв.