В среду канцлер Германии Ангела Меркель назначила очередную видеоконференцию с премьерами земель, чтобы утвердить ужесточение карантина. На момент подписания номера итоги консультаций еще не объявили, но накануне проект резолюции оказался в распоряжении Spiegel Online. По данным издания, ограничения общественной жизни могут продлить до 20 декабря - то есть почти до самого Нового года.

Власти считают, что в борьбе с пандемией помогут новые ограничения контактов. Ожидается, что гражданам разрешат встречаться в компаниях не больше пяти человек в пределах двух семей. Правда, на детей и подростков до 14 лет это требование распространяться не будет. Экстравагантное предложение "назначить" каждому ребенку лишь одного друга, с которым тот сможет общаться, пока вирус не отступит, тоже не нашло поддержки. Предполагается, что на Рождество немцы все же смогут навестить своих родных в домах престарелых и в больницах. Для этого правительство планирует расширить тестирование медицинского персонала и сотрудников опеки.

Переводить школы на удаленку пока не планируют, однако рождественские каникулы могут начаться пораньше - ориентировочно с 19 декабря. Кроме того, ученикам, которые живут в регионах со сложной эпидемиологической обстановкой, придется сидеть на уроках в масках. А вот студентам немецких вузов все же придется учиться дистанционно.