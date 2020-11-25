Месси и Роналду отреагировали на смерть Марадоны

Лучшие футболисты мира последних лет аргентинец Лионель Месси и португалец Криштиану Роналду выразили свои соболезнования в связи со смертью Диего Марадоны.

У Марадоны и Месси всегда были теплые отношения. Не так давно игрок "Барселоны" пожелал своему старшему товарищу выздоровления. Сегодня Месси скорбит вместе со всей Аргентиной и миллионами любителей футбола на планете.

"Это очень печальный день для всех аргентинцев и мирового футбола, - написал Месси в Instagram, опубликовав фотографию с Марадоной. - Он оставил нас, но не уходит, потому что Диего вечен. Я храню все прекрасные моменты, прожитые с ним, и я хотел воспользоваться возможностью, чтобы выразить свои соболезнования всей его семье и друзьям. Покойся с миром".

Не остался в стороне и Роналду, оставивший теплое сообщение в социальных сетях.

"Сегодня я прощаюсь с другом, а весь мир - с гением. Один из лучших в истории. Волшебник, которому не было равных. Он уходит слишком рано, но оставляет после себя безграничное наследие и пробел, который никогда не будет заполнен. Покойся с миром, тебя никогда не забудут", - написал Роналду в Twitter рядом с совместной фотографией с Марадоной.