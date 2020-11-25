Месси и Роналду отреагировали на смерть Марадоны

У Марадоны и Месси всегда были теплые отношения. Не так давно игрок "Барселоны" пожелал своему старшему товарищу выздоровления. Сегодня Месси скорбит вместе со всей Аргентиной и миллионами любителей футбола на планете.
"Это очень печальный день для всех аргентинцев и мирового футбола, - написал Месси в Instagram, опубликовав фотографию с Марадоной. - Он оставил нас, но не уходит, потому что Диего вечен. Я храню все прекрасные моменты, прожитые с ним, и я хотел воспользоваться возможностью, чтобы выразить свои соболезнования всей его семье и друзьям. Покойся с миром".
Не остался в стороне и Роналду, оставивший теплое сообщение в социальных сетях.
"Сегодня я прощаюсь с другом, а весь мир - с гением. Один из лучших в истории. Волшебник, которому не было равных. Он уходит слишком рано, но оставляет после себя безграничное наследие и пробел, который никогда не будет заполнен. Покойся с миром, тебя никогда не забудут", - написал Роналду в Twitter рядом с совместной фотографией с Марадоной.
Hoje despeço-me de um amigo e o Mundo despede-se de um génio eterno. Um dos melhores de todos os tempos. Um mágico inigualável. Parte demasiado cedo, mas deixa um legado sem limites e um vazio que jamais será preenchido. Descansa em paz, craque. Nunca serás esquecido.🙏🏽 pic.twitter.com/WTS21uxmdL— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 25, 2020