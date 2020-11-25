Международный "Арт-парад в Витебске" пройдет в онлайн-формате

Второй международный фестиваль "Арт-парад в Витебске", который посвящен 30-летию "Славянского базара в Витебске", из-за пандемии пройдет с 8 по 10 января 2021 года в онлайн-формате.

- "Арт-парад", - отметил генеральный директор "Славянского базара в Витебске" Глеб Лапицкий, - задумывался офлайн, как младший брат крупнейшего европейского форума искусств. Прошлогодний дебют зимнего фестиваля показал, что он востребован молодыми талантами многих стран. Первыми интерес проявили белорусские артисты, а также представители Казахстана, России, Латвии, Кубы.

Второй фестиваль расширит границы. Снято возрастное ограничение до 25 лет. Теперь в конкурсе могут принять участие творческие коллективы иисполнители от 6 лет и старше. Увеличилось число номинаций: к вокалу и хореографии добавились инструментальная музыка, изобразительное искусство, декоративно-прикладное искусство и художественные ремесла.

Занавес второго "Арт-парада" откроет мюзикл о Питере Пэне, а завершится гала-концертом, на котором назовут победителей. Обладатель

Гран-при получит право выступить на юбилейном "Славянском базаре в Витебске-2021".