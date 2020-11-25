Мигрантам изменят правила сдачи экзаменов по русскому языку и истории

Чтобы обеспечить единую процедуру для экзаменов, на федеральном уровне установят форму и порядок проведения испытаний, а также требования к минимальному уровню знаний. Кроме того, кабмин определит методику расчета стоимости услуги по проведению комплексного экзамена.

"Требования к уровню владения русским языком как иностранным, знаний истории России и основ законодательства РФ устанавливаются в зависимости от цели иностранного гражданина (трудовая деятельность, временное или постоянное проживание)", - гласят новые правила.

Сейчас регионы вправе сами устанавливать перечень образовательных организаций, имеющих право на проведение указанного экзамена, а также порядок и форму проведения экзамена. Согласно новому закону, проводить экзамены будут образовательные организации, входящие в официальный перечень. Эти же организации будут выдавать сертификаты, подтверждающие уровень знаний.

При этом срок действия сертификата будет зависеть от цели получения этого документа. Так, сертификат выдадут на три года, если иностранцу нужно получить разрешение на временное проживание, на работу или патент. Бессрочное действие сертификата предполагается, если его выдают для получения вида на жительство.

Еще одна норма исключает сертификаты из числа документов, которые гражданам необходимо предоставлять при получении тех или иных государственных или муниципальных услуг. Это связано с тем, что сведения из сертификатов уже будут занесены в федеральную информационную систему.

Закон вступает в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования.