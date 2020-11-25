Минюст отобрал кандидатов на должность судьи ЕСПЧ

В ближайшее время Министерство юстиции России представит главе государства кандидатуры шести человек, претендующих на должность судьи Европейского суда по правам человека.

Напомним, количество судей Европейского суда по правам человека соответствует числу стран - участниц Совета Европы. Таковых в настоящее время - 47. Сейчас судьей от России в ЕСПЧ является Дмитрий Дедов, профессор МГУ им. М.В. Ломоносова и бывший судья Высшего арбитражного суда России. Он был избран на должность в 2012 году сроком на девять лет. Скоро срок его полномочий истекает, и минюст провел отбор кандидатов на судейскую работу в Страсбурге. Теперь президент России должен оставить в списке трех человек.

Окончательное решение примет Парламентская ассамблея Совета Европы, выбрав одного из троих представленных Россией кандидатов.

Всего в Минюст России поступило 34 заявки с приложением документов, содержащих информацию о профессиональном уровне, образовании, юридическом опыте, наличии публикаций, языковых навыках и иные необходимые сведения. Часть кандидатов были отсеяны на этапе проверки документов. Еще девять человек не прошли собеседование с экспертами МГИМО: не смогли поддержать профессиональный разговор на иностранном языке.

Между тем знание языка - обязательное условие. Делопроизводство в ЕСПЧ ведется на английском и французском языках. Естественно, судья должен уметь читать рабочие документы суда и общаться с коллегами без помощи переводчика.

С оставшимися восемнадцатью кандидатами были проведены собеседования. Претендентов оценивала специальная конкурсная комиссия, сформированная минюстом. В нее вошли авторитетные представители профессионального сообщества.

"По результатам голосования определен предварительный список из шести претендентов. В указанный список вошли: Бартенев Д.Г., Берестнев Ю.Ю., Бушев А.Ю., Лобов М.Б., Павлова Н.В. и Филатова М.А., - сообщили в ведомстве. - До 15 декабря 2020 г. указанный список кандидатов на должность судьи ЕСПЧ будет представлен президенту Российской Федерации для выбора и утверждения окончательного списка из трех кандидатур для представления в Парламентскую ассамблею Совета Европы в 2021 году".