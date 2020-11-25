Минюст отобрал кандидатов на должность судьи ЕСПЧ

Напомним, количество судей Европейского суда по правам человека соответствует числу стран - участниц Совета Европы. Таковых в настоящее время - 47. Сейчас судьей от России в ЕСПЧ является Дмитрий Дедов, профессор МГУ им. М.В. Ломоносова и бывший судья Высшего арбитражного суда России. Он был избран на должность в 2012 году сроком на девять лет. Скоро срок его полномочий истекает, и минюст провел отбор кандидатов на судейскую работу в Страсбурге. Теперь президент России должен оставить в списке трех человек.
Окончательное решение примет Парламентская ассамблея Совета Европы, выбрав одного из троих представленных Россией кандидатов.
Всего в Минюст России поступило 34 заявки с приложением документов, содержащих информацию о профессиональном уровне, образовании, юридическом опыте, наличии публикаций, языковых навыках и иные необходимые сведения. Часть кандидатов были отсеяны на этапе проверки документов. Еще девять человек не прошли собеседование с экспертами МГИМО: не смогли поддержать профессиональный разговор на иностранном языке.
Между тем знание языка - обязательное условие. Делопроизводство в ЕСПЧ ведется на английском и французском языках. Естественно, судья должен уметь читать рабочие документы суда и общаться с коллегами без помощи переводчика.
С оставшимися восемнадцатью кандидатами были проведены собеседования. Претендентов оценивала специальная конкурсная комиссия, сформированная минюстом. В нее вошли авторитетные представители профессионального сообщества.
"По результатам голосования определен предварительный список из шести претендентов. В указанный список вошли: Бартенев Д.Г., Берестнев Ю.Ю., Бушев А.Ю., Лобов М.Б., Павлова Н.В. и Филатова М.А., - сообщили в ведомстве. - До 15 декабря 2020 г. указанный список кандидатов на должность судьи ЕСПЧ будет представлен президенту Российской Федерации для выбора и утверждения окончательного списка из трех кандидатур для представления в Парламентскую ассамблею Совета Европы в 2021 году".