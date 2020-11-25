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25.11.2020 17:10
Рубрика: Власть

Минобороны сообщило о возвращении в Карабах 15 тысяч беженцев

Текст: Юрий Гаврилов
С 00:00 25 ноября под контролем российских миротворческих сил началась передача Кельбаджарского района Нагорного Карабаха азербайджанской стороне. Это предусмотрено трехсторонним заявлением руководителей Армении, Азербайджана и России.

Положения документа строго выполняются. Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге в среду сообщил, что режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения. Круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением этого режима в северной и южной зонах ответственности наши "голубые каски" осуществляют на 23 наблюдательных постах.

Фото: Пресс-служба СФ.
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Кроме того, они продолжают оказывать помощь местным властям в восстановлении мирной жизни. В частности, практически ежедневно обеспечивают возвращение людей в родные места. "За сутки при содействии российских миротворцев в Нагорный Карабах с территории Армении вернулись более 2 тысяч беженцев. Всего же в места прежнего проживания вернулись уже около 15 тысяч жителей, ранее вынужденно покинувших свои дома в Нагорном Карабахе из-за боевых действий", - отметил генерал.

По его словам, в Степанакерт под присмотром наших военных доставили более 300 тонн строительных материалов, так необходимых для восстановления жилья и социальной инфраструктуры города.

А специалисты Центра гуманитарного разминирования очистили от взрывоопасных предметов 1 гектар земли и полтора километра дорог. Обследовано 78 зданий, в том числе школы в Степанакерте, а также станции фильтрации и очистки воды. "Всего в ходе разминирования обнаружено 57 взрывоопасных предметов, которые вывезены на специально оборудованный полигон и уничтожены", - сообщил Конашенков.

Он рассказал, что для оказания квалифицированной медпомощи в Нагорный Карабах направили медицинский отряд специального назначения Восточного военного округа. Его специалисты будут лечить не только российских миротворцев, но и местных жителей. Подразделение укомплектовано опытными врачами и оснащено всем необходимым современным оборудованием, включая операционные блоки. Передовая группа медотряда - 37 человек с техникой для оказания неотложной медицинской помощи - уже прилетела на территорию Армении и направляется в Степанакерт.

Фото: Минобороны РФ
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