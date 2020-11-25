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25.11.2020 18:40
Рубрика: Общество

Минобрнауки будет вести мониторинг трудоустроенных выпускников и их зарплат

Текст: Мария Агранович

Необходимо уделять особое внимание развитию центров карьеры в вузах. Об этом заявил в среду на онлайн-совещании с ректорами вузов министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Минобрнауки: Вузы России автономны в праве определения платы за образование

На сегодняшний день такие центры уже работают в 206 из 219 вузов, подведомственных Минобрнауки.

По мнению министра, в университетах должна быть четко выстроена система управления в сфере студенческого трудоустройства. А само ведомство планирует вести мониторинг не только того, как устраиваются на работу студенты и выпускники вузов, но и какие зарплаты получают.

- Это будет способствовать пониманию того, какой вклад в экономику регионов вносят вузы, - отметил Валерий Фальков.

Сейчас в "арсенале" Минобрнауки несколько проектов по поддержке студенческой карьеры.

Минобрнауки: Решение о пересмотре платы за обучение принимает вуз

Первый - содействие трудоустройству молодых специалистов на научно-исследовательские позиции. Второй - привлечение студентов в качестве наставников для одаренных школьников. И третий проект - программа "Стартап как диплом". В его рамках Минобрнауки совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ) будут развивать молодежное предпринимательство в вузах России. Проект уже реализуется в 48 университетах и их число, по мнению Валерия Фалькова, необходимо увеличивать.

"В декабре Минобрнауки проанализирует ситуацию по трудоустройству выпускников в регионах и конкретных университетах, - сообщает официальный Telegram-канал ведомства. - Будут определены лучшие практики, а тем, кто столкнется со сложностями, помогут".

Общество Образование Правительство Минобрнауки Классный час с Марией Агранович Рынок труда

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