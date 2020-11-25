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25.11.2020 09:50
Рубрика: Экономика

Минпромторг нашел способ не закрывать фудкорты в условиях пандемии

Текст: Татьяна Карабут
Минпромторг разработал регламент работы фудкортов, соблюдая который, можно будет обойтись без закрытия этих точек общепита, пишет РБК.
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

За основу ведомство предложило взять регламент Российского союза торговых центров (РСТЦ), который был разработан для применения в тех регионах, где работа фудкортов ограничена. В частности, минпромторг предлагает обслуживать посетителей у столиков, как в ресторанах. Либо посетителям предлагается выбирать еду и оплачивать заказы через электронное меню. В любом случае оплата должна осуществляться безналичным способом. Для каждого кафе на фудкорте должны быть выделены отдельные посадочные зоны, расстояние между которыми должно быть не меньше 1,5 м. Между посетителями, сидящими за разными столиками, также нужно обеспечить эту дистанцию. На каждого гостя фудкорта должно приходиться не менее 4 кв. м. Если заполненность достигает порогового значения, то доступ на фудкорт надо приостановить.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Также для снижения посещаемости предлагается запретить развлекательные мероприятия на фудкортах. Должна быть обеспечена постоянная подача свежего воздуха. У кафе нужно установить прозрачные защитные экраны с окнами оформления и выдачи заказа. После каждого посетителя необходимо обрабатывать антисептиком столы и подносы, а возле всех кафе потребуется установить диспенсеры с обеззараживающими средствами для рук.

Сейчас, по данным минпромторга, в некоторых регионах работа фудкортов ограничена, хотя трафик посетителей и так сократился на 30-40%. По данным РСТЦ, фудкорты не работают в восьми регионах - в Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Калининградской, Астраханской, Новосибирской и Кировской областях, а также в Татарстане и Чувашии.

В минпромторге считают, что строгое соблюдение регламента позволит избежать новых ограничений в работе фудкортов на время обострения ситуации с распространением COVID-19. Письмо с предложением о введении регламента ведомство направило в администрации всех российских регионов.

На днях председатель правительства Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору до конца ноября разработать и утвердить санитарно-эпидемиологические правила по организации работы отраслей экономики в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. Это необходимо, поскольку процент заболеваемости у работающих граждан остается высоким. Ранее Роспотребнадзор утвердил около 40 методических рекомендаций, которые определяют порядок работы в условиях пандемии для различных отраслей экономики. Но не всегда и не везде они соблюдаются. Теперь санитарно-эпидемиологические правила будут обязательными для исполнения и должны способствовать улучшению ситуации, рассчитывают в правительстве.

Экономика Бизнес Правительство Минпромторг Пандемия коронавируса COVID-19

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