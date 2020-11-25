Минпромторг не будет откладывать обязательную маркировку питьевой воды

Несмотря на критику со стороны бизнеса, Минпромторг не намерен продлевать сроки эксперимента маркировки питьевой воды, сообщил на парламентских слушаниях Совета Федерации статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов. Эксперимент проводится с 1 апреля 2020 года и должен будет закончиться 1 марта 2021 года. А 23 декабря на заседании Госкомиссии по противодействию контрафакту будет рассмотрен вопрос о подготовке к внедрению обязательной маркировки.

"Если они (участники рынка - прим. ред.) рассчитывают, что будут сделаны какие-то послабления, как были сделаны по лекарственным препаратам, только в связи с тем, что у нас пандемия и спрос на лекарственные препараты увеличился на некоторые позиции в 10, 15 и более раз, то никаких сдвижек по окончании эксперимента и введению обязательной маркировки воды быть не должно. Кто не успел, тот будет нести необратимые финансовые потери", - заявил Евтухов.

По оценке ФНС, объем теневого рынка воды может достигать 30%. За последние два года, по данным МВД, преступные действия на рынке минеральной воды с причинением материального ущерба добросовестным производителям выявлены на сумму свыше 400 млн рублей. Роспотребнадзор проверил более 50 тыс. объектов торговли, более 200 тыс. партий воды, при этом более чем в 78% проверок были выявлены нарушения обязательных требований. "Цифры говорят за себя", - резюмировал замминистра. И маркировка позволит отследить жизненный цикл товара - от производства до продажи в рознице.

По словам замминистра сельского хозяйства Оксаны Лут, с 2007 года рынок производства воды в России увеличился почти на четверть (23,5%) и в прошлом году составил 7,4 млрд литров. В этом году по результатам 10 месяцев рынок также показывает рост. При этом объем импорта и экспорта остается минимальным. "Основной вопрос, который волнует всех сейчас, это вопрос дисбаланса между тем объемом воды, который добывается из скважин, и тем объемом, который производится в упакованном виде", - отметила Лут.

"Необходимо выяснить точное соотношение произведенной и реализуемой минеральной воды, начать процедуру государственной регистрации упакованных питьевых вод, внедрять механизмы подтверждения лечебно-профилактических и органолептических свойств", - заявил на слушаниях первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Яцкин. Также правительству будет предложено изменить требования к названию обработанной воды - на лицевой стороне этикетки обязательно должно быть написано "обработанная вода", а Минприроды попросят актуализировать реестр скважин для добычи природной питьевой и минеральной воды.