Минпромторг не будет откладывать обязательную маркировку питьевой воды

Новости

Видео: У дома Марадоны собрались полиция и болельщики 22:23
Правительство выделит средства на закупку медицинского транспорта в регионы 22:13
Кабмин поддержит студентов-медиков, помогающих в борьбе с COVID-19 22:01
Черчесов выразил соболезнования родным и близким Марадоны 21:47
В Подмосковье остаются свободными более трети ковидных коек 21:44
В Турции зафиксирован третий пик коронавируса 21:35
В Подмосковье готовы к работе 18 пунктов вакцинации от коронавируса 21:21
В Вооруженных силах за сутки вылечился от коронавируса 241 военнослужащий 21:12
Митрополит Иларион прокомментировал разделение внутри кипрской церкви 21:12
Пеле отреагировал на новость о смерти Марадоны 20:55
Московские коммунальщики подготовились к непогоде в столице 20:51
ВОЗ посоветовала россиянам отказаться от больших корпоративов 20:41
В Аргентине объявлен трехдневный траур в связи со смертью Марадоны 20:34
МЧС предупредило москвичей о тумане и гололедице до утра четверга 19:46
Видео "Би-2" "Бог проклятых" собрало 113 тысяч просмотров за семь часов 19:42
В комитете по этике РФС прокомментировали заявление ЦСКА в адрес Черчесова 19:30
Глава СК поручил проверить ситуацию вокруг ДТП с сыном миллионера в Подмосковье 19:29
Звери из заповедников помогут попасть в московское метро 19:06
Минобрнауки будет вести мониторинг трудоустроенных выпускников и их зарплат 18:40
Греческий танкер подорвался на мине у берегов Саудовской Аравии 18:31
ФТС может получить право на дознание по делам о выводе денег из страны 18:30
В Бразилии при столкновении грузовика с автобусом погибли 32 человека 17:49
Коллекция картин советской художницы оказалась на помойке в Подмосковье 17:27
Москвичей суммарно оштрафовали на 4,25 млн рублей за несдачу ПЦР-тестов 17:12
В России предложили снизить НДС для гостиниц до 7% 17:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как в 2021 году вырастут тарифы на услуги ЖКХ
Как в 2021 году вырастут тарифы на услуги ЖКХ
Когда вернутся в небо сверхзвуковые пассажирские самолеты
Когда вернутся в небо сверхзвуковые пассажирские самолеты
Наташа Барбье: Дача - это не каторга, а радость и удовольствие
Наташа Барбье: Дача - это не каторга, а радость и удовольствие
25.11.2020 21:21
Рубрика: Экономика

Минпромторг не будет откладывать обязательную маркировку питьевой воды

Текст: Татьяна Карабут
Несмотря на критику со стороны бизнеса, Минпромторг не намерен продлевать сроки эксперимента маркировки питьевой воды, сообщил на парламентских слушаниях Совета Федерации статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов. Эксперимент проводится с 1 апреля 2020 года и должен будет закончиться 1 марта 2021 года. А 23 декабря на заседании Госкомиссии по противодействию контрафакту будет рассмотрен вопрос о подготовке к внедрению обязательной маркировки.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Фото: Денис Абрамов/РИА Новости
Маркировка питьевой воды станет обязательной с 2021 года

"Если они (участники рынка - прим. ред.) рассчитывают, что будут сделаны какие-то послабления, как были сделаны по лекарственным препаратам, только в связи с тем, что у нас пандемия и спрос на лекарственные препараты увеличился на некоторые позиции в 10, 15 и более раз, то никаких сдвижек по окончании эксперимента и введению обязательной маркировки воды быть не должно. Кто не успел, тот будет нести необратимые финансовые потери", - заявил Евтухов.

По оценке ФНС, объем теневого рынка воды может достигать 30%. За последние два года, по данным МВД, преступные действия на рынке минеральной воды с причинением материального ущерба добросовестным производителям выявлены на сумму свыше 400 млн рублей. Роспотребнадзор проверил более 50 тыс. объектов торговли, более 200 тыс. партий воды, при этом более чем в 78% проверок были выявлены нарушения обязательных требований. "Цифры говорят за себя", - резюмировал замминистра. И маркировка позволит отследить жизненный цикл товара - от производства до продажи в рознице.

Фото: iStock
Эксперт назвал признак некачественной питьевой воды

По словам замминистра сельского хозяйства Оксаны Лут, с 2007 года рынок производства воды в России увеличился почти на четверть (23,5%) и в прошлом году составил 7,4 млрд литров. В этом году по результатам 10 месяцев рынок также показывает рост. При этом объем импорта и экспорта остается минимальным. "Основной вопрос, который волнует всех сейчас, это вопрос дисбаланса между тем объемом воды, который добывается из скважин, и тем объемом, который производится в упакованном виде", - отметила Лут.

"Необходимо выяснить точное соотношение произведенной и реализуемой минеральной воды, начать процедуру государственной регистрации упакованных питьевых вод, внедрять механизмы подтверждения лечебно-профилактических и органолептических свойств", - заявил на слушаниях первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Яцкин. Также правительству будет предложено изменить требования к названию обработанной воды - на лицевой стороне этикетки обязательно должно быть написано "обработанная вода", а Минприроды попросят актуализировать реестр скважин для добычи природной питьевой и минеральной воды.

Экономика Товары и цены Правительство Минпромторг

Главное сегодня

Месси и Роналду отреагировали на смерть Марадоны
Названа дата итогового сочинения в 11-х классах
ОП РФ просит кабмин оказать дополнительную поддержку социальным НКО
Для "черных кредиторов" введут сроки до трех лет
В Берлине задержали водителя авто, врезавшегося в ограждение резиденции Меркель
В России могут изменить систему выплат накопительной части пенсии
Дачную амнистию могут продлить до 2026 года