Минпросвещения создаст образовательную соцсеть

Министерство просвещения начинает реализацию масштабного проекта по внедрению цифровой образовательной среды. Она включает средства коммуникации - образовательную социальную сеть, мессенджер, систему видеонаблюдения. Все эти элементы позволят ребенку участвовать в уроках, даже если он остался дома, например, по болезни. Об этом рассказал министр просвещения Сергей Кравцов на заседании рабочей группы Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) "Образование 2030".

- Мы создали фактически образовательный интернет, куда вошла своя социальная сеть для школьников, мессенджеры для родителей и учеников, организация системы видеонаблюдения и верифицированный контент, - рассказал Сергей Кравцов. - При этом данные решения не подразумевают ухода от традиционных занятий в школах. Цифровые технологии существенно расширяют возможности обучения, поэтому необходимо искать наиболее эффективные варианты их применения в образовании.

По словам министра, планируется создание единой государственной информационной системы "Моя школа". Она объединит сразу несколько сервисов и баз данных.