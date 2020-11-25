Мишустин определил квоту на иностранных работников, приезжающих по визе

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил на 2021 год потребность в привлечении иностранных работников, приезжающих в Россию на основании визы. Она чуть снизилась в сравнении с этим годом - до 101871 человека.

Самая большая квота установлена для рабочих в горных, горно-капитальных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах (31625). Почти 17 тысяч иностранных квалифицированных работников разрешено привлечь на крупные и мелкие промышленные предприятия, и почти 12 тысяч - в качестве рабочих металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности.