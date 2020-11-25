На три тысячи меньше трудовых мигрантов из визовых стран приедут в следующем году в Россию.

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил на 2021 год квоты на привлечение иностранцев, въезжающих в страну на основании визы. По квоте может быть трудоустроен 101 871 работник. Больше всего - более 31 тысячи человек - планируется привлечь в предприятия горной промышленности, занимающиеся строительно-монтажными и ремонтными работами. Почти 17 тысяч иностранных квалифицированных работников разрешено привлечь на крупные и мелкие промышленные предприятия, и почти 12 тысяч - в качестве рабочих металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности.

Политика сокращения привлечения иностранных работников проводится уже не один год. Сейчас, как ранее поясняли в минтруде, в основном выдают квоты на трудовых мигрантов работодателям, которые никак не смогут обойтись без привлечения иностранцев. Например, если работы требуют профессиональной подготовки, знаний и навыков, которые в силу различных причин отсутствуют у россиян (на производстве применяются иностранные технологии и сложное оборудование, на котором наши специалисты не работали).

Сейчас у государства в приоритете - трудоустройство россиян. На начало октября в службах занятости в качестве безработных были зарегистрированы 3,63 млн человек. И это только официально, ведь постановка на учет в центрах занятости носит добровольной характер. При обращении туда человек получает госуслугу по подбору вакансии и назначению пособия.