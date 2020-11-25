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25.11.2020 11:52
Рубрика: Экономика

Мишустин внес на ратификацию соглашение с Кипром по налогу на доходы

Текст: Игорь Зубков
Председатель правительства Михаил Мишустин своим постановлением одобрил протокол о внесении изменений в соглашение об избежании двойного налогообложения между Россией и Кипром, сообщает пресс-служба кабмина.
Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

В ближайшее время проект закона о ратификации протокола будет внесен в Госдуму. Ратификация должна состояться до конца декабря, чтобы новый порядок налогообложения начал применяться с 1 января 2021 года.

Минфин намерен создать в САР налоговый режим привлекательнее, чем на Кипре

Протокол о внесении изменений предусматривает повышение ставки налога у источника до 15% в отношении дивидендов и процентов с рядом ряд исключений - ставка составит 5% для институциональных инвестиций, а также для публичных компаний в определенных случаях.

Изменения в соглашение не затронут процентных доходов, выплачиваемых по еврооблигационным займам, облигационным займам российских компаний, займам, предоставляемым иностранными банками.

Минфин договорился об аналогичных изменениях в соглашения об избежании двойного налогообложения с Мальтой и Люксембургом, ведет переговоры с Нидерландами. Пересмотр соглашений ведется по поручению президента Владимира Путина, который в марте обратил внимание на несправедливость налогообложения доходов компаний из офшорных юрисдикций по ставкам ниже НДФЛ. Президент распорядился скорректировать соглашения с такими странами, с тем чтобы доходы, выплачиваемые за границу в виде процентов и дивидендов, облагались по тем же ставкам, что и внутри России, то есть 15%. Кипр был основной "целью" этой кампании.

Пересмотр соглашений может способствовать перемещению офшорных компаний с российскими активами в специальные административные районы ("русские офшоры") во Владивостоке и Калининграде. После редомициляции (процедуры смены юрисдикции) они обретают статус международной компании и, при соблюдении ряда условий, получают льготы в области налогообложения и валютного регулирования и ряд других преференций.

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