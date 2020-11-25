Молодые ученые - о будущем евразийской интеграции

С 18 по 20 ноября в формате онлайн-конференций прошел Форум финалистов Конкурса молодых международников СНГ имени А.А. Громыко. Он был приурочен к двум знаменательным датам - 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и создания ООН. Этот конкурс уже стал традиционным - его проводят с 2018 года. Организаторами выступают Ассоциация внешнеполитических исследований им. А.А. Громыко, Академия управления при Президенте РБ, Институт Европы РАН. Поддержку конкурсу оказывает Постоянный Комитет Союзного государства.

В этом году финальной части конкурса участникам пришлось подождать дольше, чем обычно, - свои коррективы внес коронавирус. Как сказал один из организаторов мероприятия, исполнительный директор АВИ им. А.А. Громыко Вячеслав Сутырин, устроители до последнего надеялись, что финальный форум и церемонию награждения удастся провести очно. И все же, несмотря на то что все три дня прошли в режиме онлайн, организаторам события удалось создать живую атмосферу. Вячеслав Сутырин рассказал, что в этом заслуга большой международной команды, которая работала "за занавесом" конкурса. В жюри вошли 30 специалистов - это профессора, преподаватели вузов, эксперты-международники из шести стран.

- 323 участника из 11 стран СНГ, 285 научных работ - это очень вдохновляющие нас цифры, - сказал Сутырин. - Но наша цель не столько в количестве. Мы стремимся к созданию своеобразной экосистемы, в которой участники смогли бы повышать свою квалификацию, проводить совместные исследования, выигрывать гранты, обмениваться идеями. Для нас особенно ценно, что стали появляться совместные работы. Их авторы - ученые из разных стран, которые познакомились на конкурсах прошлых лет.

С трибуны форума к молодым ученым обратился и Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота

В первый день работы участников приветствовали высокие эксперты - замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко, проректор МГИМО МИД РФ Андрей Байков, директор Института Европы РАН Алексей Громыко и другие. Проректор Академии Управления при Президенте РБ Александр Лаптенок сказал, что сегодня возрастает ценность объективного взгляда на события и тщательного анализа уроков истории. Он рассказал о тематике и географии конкурса:

- В этом году 50 авторов лучших работ на темы дипломатии, евразийской интеграции, исторической памяти вышли в финал. Больше всего заявок поступило из России и Беларуси. Интерес к конкурсу проявили молодые люди из Казахстана, Узбекистана, Украины, Грузии, Киргизии, Молдовы... Это говорит о том, что проблема сохранения исторической памяти и дальнейшего развития межгосударственных интеграционных процессов волнует современных молодых людей.

В первый день форума состоялись выступления финалистов, представивших свои работы. Второй день отвели для панельных дискуссий. Звучала тема будущего евразийской интеграции на постсоветском пространстве.

Обсуждалась проблема искажения исторической памяти о Великой Отечественной войне. Полезной с практической точки зрения стала третья дискуссия - о том, как выигрывать гранты и взаимодействовать с фондами.

Одним из высоких гостей форума в этот день стал председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Он отметил, что тема евразийской интеграции очень важна, поскольку от этого зависит и судьба России - "будет ли она изолированным государством или будет окружена рядом стран, связанных с нею тесными нитями - и экономическими, и политическими, и вопросы безопасности здесь играют не последнюю роль". Говоря о расстановке центров силы в современном мире и интеграционных процессах, сенатор привел аналогию с законом всемирного тяготения:

- Так же, как крупные космические тела притягивают к себе более мелкие, так же и крупные центры экономической мощи, военной силы и политического влияния притягивают к себе другие государства. Все мировые интеграционные объединения держатся вокруг одного, более мощного центра силы. Поэтому перспективы евразийской интеграции мы должны связывать с перспективами экономического, политического и военно-политического развития России.

В завершающий день форума прозвучали две большие лекции и сопровождающие их дискуссии. Одна из них касалась общей оценки ситуации в мире и внешней политики России. Во второй говорилось о роли лидеров "большой тройки" во Второй мировой войне.

В этот день к участникам форума обратился Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота. Он подчеркнул, что конкурс, начавшись в свое время как двусторонний, российско-белорусский, сейчас приобрел более широкое значение и привлекает участников практически из всех стран СНГ.

На вопрос одного из финалистов, какой смысл он вкладывает в понятие Союзное государство, Рапота сказал:

- Я считаю, что работа по проектам Союзного государства заключается в том, чтобы россияне и белорусы чувствовали себя дома на территории друг друга. Чтобы не ощущали разницы - где они работают, где живут, чем занимаются. Чтобы у них не было неудобств с получением пенсий, вне зависимости от того, где человек сейчас проживает и где он получил эту пенсию. Чтобы не было никакой разницы в получении студенческих стипендий, в медицинском страховании. Остальное тоже важно - единое экономическое пространство, единое транспортное пространство, единая промышленная политика. Но первое - основное. Думаю, что Союзное государство в этом значительно преуспело.

Предваряя объявление победителей, к собравшимся обратился ректор Академии управления при Президенте РБ Вячеслав Данилович. От имени академии он сказал о чувстве гордости за то, что конкурс носит имя уроженца Беларуси Андрея Громыко. Также Данилович говорил о том, что сегодня молодежь становится все более заметной силой на международной арене.

Наконец, были объявлены имена победителей. Ими стали аспирант МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей Соколов (1-е место), ведущий специалист Академии управления при Президенте РБ Виктория Наскова (2-е место), докторант Национального университета Узбекистана им. Мирзо Улугбека Гузал Эгамбердиева и преподаватель этого же вуза Дильдора Алиназарова (совместная работа, 3-е место). Победители получили ценные призы - ноутбуки, планшеты, смартфоны, а также право опубликоваться в ведущих научных журналах.