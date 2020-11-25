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25.11.2020 16:09
Рубрика: Экономика

Москалькова призвала сохранить кредитные каникулы для вышедших на работу

Текст: Елена Яковлева

В российском законодательстве должно быть предусмотрено сохранение кредитных каникул для тех, кто официально выходит на работу. Иначе это провоцирует рост искусственной безработицы, развитие сектора серых и черных зарплат, считает российский омбудсмен Татьяна Москалькова.

Фото: iStock
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Многие заемщики с началом пандемии коронавируса оказались в сложном положении, потому что их доходы сократились.

В начале апреля в России был принят закон о кредитных каникулах. По нему воспользоваться правом на отсрочку платежей по кредитам могли граждане и индивидуальные предприниматели, чьи ежемесячные доходы из-за текущей ситуации в экономике упали более чем на 30 процентов, а также представители малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей.

- Мы видим, что растет безработица, и количество людей, оставшихся без работы и зарегистрированных в отделах занятости, увеличивается, - сказала Татьяна Москалькова, обсуждая эту ситуацию на научно- практической конференции в Доме прав человека. - Но одновременно в этих же отделениях занятости количество открытых рабочих мест велико, но люди не идут на работу. Мы стали разбираться с этой проблемой ... Оказывается, дело в том, что в период пандемии есть каникулы для тех, кто взял кредиты... многие области очень закредитованы и люди не оформляются официально на работу. И сегодня серый сектор и черные зарплаты в конвертах вернулись.

Поэтому, по мнению Татьяны Москальковой, сегодня важно предусмотреть в законодательстве, чтобы у тех, кто выходит на работу официально, до конца пандемии оставались эти же налоговые каникулы.

Москалькова также отметила, что заявила, что, попадая в "серую сферу", человек лишается полного социального пакета: больничного, пенсионных начислений и т.п.

- Я бы просила вас от нашего сообщества... поработать над тем, чтобы у нас не создавалась искусственная безработица и люди могли в белую получать зарплату, - сказала омбудсмен, обращаясь к главе социального комитета верхней палаты парламента Инне Святенко.

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