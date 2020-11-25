Документы

Может ли белорус получить свои первые водительские права в России?

"Мои родители сейчас работают в России, я живу с ними. Мы граждане Беларуси. Через месяц мне исполнится 18 лет, и я хочу получить водительские права. Отец говорит, что сделать это я могу только в Беларуси. Так ли это? Григорий Я."

Свои первые права вы можете получить и в России, то есть без белорусского национального водительского удостоверения. Для этого необходимо отучиться в российской автошколе и сдать экзамены по месту регистрации в отделении ГИБДД. Обратите внимание: пройти курс обучения необходимо только в аккредитованном учебном центре. В России с 2013 года ФЗ-196 "О безопасности дорожного движения" налагает запрет на доступ к экзаменам "самоучек". Теперь и теоретические знания, и практический опыт должна подтвердить автошкола, выдав по окончании направление-допуск для сдачи экзамена в ГИБДД.

Для записи в автошколу понадобятся паспорт, медицинская справка и две фотографии. Получить медицинскую справку можно на общих основаниях, пройдя специализированную медкомиссию.

При выборе автошколы рекомендуем учитывать ваш статус нахождения в России. Если у вас временная регистрация, то экзамены в ГИБДД вы будете сдавать в специальном подразделении, которое занимается иностранными гражданами, по месту получения временной регистрации. Если есть РВП - в ГИБДД по месту получения РВП. Если вид на жительство - в любом отделении ГИБДД.

В случае успешной сдачи экзаменов в России белорусские граждане получают водительское удостоверение, действительное на срок регистрации в России, с возможностью последующего продления.

Право

Возьмут ли российского малыша в белорусский детсад?

"Так складываются обстоятельства, что я на длительное время переезжаю к своей тете в Минск. Моему ребенку два с половиной года, и я очень переживаю, возьмут ли моего малыша в детский сад. Скажите, имею ли я право отдать своего ребенка в белорусский детский сад и какие медицинские документы нужны? Алена Г."

Маленькие россияне, проживающие в Беларуси, имеют равные права с белорусскими малышами на дошкольное образование. Вам необходимо иметь в виду, что по приезде ваш ребенок может не сразу попасть в детский садик, так как в нем может не оказаться свободных мест.

Когда переедете в Минск, вам необходимо будет по месту вашей регистрации обратиться в службу "Одно окно" администрации вашего района с запросом о постановке на учет ребенка в садик. Документы, необходимые для этого, - паспорт и свидетельство о рождении. Далее надо получить направление, которое выдается местным исполнительным и распорядительным органом по месту нахождения садика. В Беларуси прием ребенка в детсад осуществляется в течение календарного года при наличии в нем свободных мест. Обратите внимание: если в садике, который вы выбрали, нет свободных мест, вы можете получить направление в другой, где есть свободные места.

Для самого садика понадобится медицинская справка. Как правило, большинство граждан при переезде оформляют медицинские справки в учреждениях здравоохранения Беларуси. Это связано с тем, что в документе может отличаться объем обследований или справка окажется другой формы. После переезда вам с ребенком надо прийти в организацию здравоохранения для прикрепления по новому месту жительства и обратиться к участковому педиатру. При этом, как отмечают белорусские медики, будет хорошо, если вы привезете свои медицинские документы, потому что объем обследований может быть учтен при оформлении новой справки.

Бизнес

Может ли белорус создать ИП в России и нанять работников?

"Сам я из Беларуси, но последний год работал на российском предприятии. Работал не один, у нас белорусская бригада. Сейчас с работой стало сложно, но есть идея, чем заняться дальше. Могу ли я в России зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и нанять работников? Олег Д."

Белорусы могут заниматься в России индивидуальной предпринимательской деятельность, так же как и россияне. Процесс регистрации индивидуального предпринимательства (ИП) для белорусов мало отличается от процедуры, установленной для российских граждан. Правила государственной регистрации устанавливает Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ"О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".

В России регистрацией физических лиц в качестве ИП занимается налоговая служба. Для регистрации вам понадобятся документы: заявление, паспорт, квитанция об оплате госпошлины и документ, подтверждающий право на проживание в России (разрешение на временное проживание или вид на жительство). В некоторых случаях может понадобиться справка об отсутствии судимости. Правда, документ требуется только тогда, когда вы планируете заниматься определенными видами деятельности (они перечислены в пп. "к" п. 1 ст. 22.1 ФЗ № 129-ФЗ).

Также обратите внимание, что в заявлении указывается индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН). Так что если у вас его нет, то сначала надо получить его. Оформить ИНН можно, также обратившись в налоговую службу.

Документы на регистрацию надо подать в специально уполномоченный для регистрации предпринимателей налоговый орган по месту жительства. После регистрации ИП вы можете нанять на работу сотрудников.