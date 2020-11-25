Министерство внутренних дел проанализировало статистику преступности в привязке в российским регионам. Таким образом, можно сделать вывод, какие регионы наиболее криминогенно неблагополучны, а какие более безопасны. По данным МВД, резкий прирост числа преступлений зафиксирован в Севастополе - скачок аж на 44,3 процента. На втором месте по росту криминала - Санкт-Петербург и Ленинградская область - 24,9 и 13,1 процента, соответственно. Дальше - по нисходящей: Смоленская область - 11,3 процента, Липецкая - 9,9 процента. Преступность выросла на 9,2-9,8 процента в Костромской, Новгородской, Калужской, Псковской областях и в Карелии.

А вот в Чечне преступлений стало меньше на 18,8 процента, в Северной Осетии - на 17,5 процента, Адыгее - на 13,9 процента, Пермском крае - на 10,1 процента, Магаданской области - на 9,1. Всего в России с начала 2020 года было совершено 1,7 миллиона преступлений. Прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - 1,1 процента. Число преступлений увеличилось в 52 регионах, снизилось - в 33.

Почему за десять месяцев этого года темпы прироста преступности в Севастополе увеличились?

Вот информация от портала "Вести Крым". Нераскрытыми остались почти 60 процентов преступлений.

Солидную долю преступлений составляют телефонные и интернет-мошенничества

Вместе с тем Севастополь - на первом месте в России по темпам раскрываемости, около 20 процентов. То есть полиция и следствие все же работают хорошо. Откуда же рост числа преступлений? Собеседники "РГ" в правоохранительных органах и спецслужбах рассказали, что когда еще в советские времена Севастополь был закрытым городом, где жили и служили в основном военные, здесь преступлений было мало. Разве что мелкая "бытовуха", пьяные скандалы. А то, что имеем сейчас, - украинское наследство.

Много нехороших дел творят школьники, насмотревшиеся "стрелялок" в Интернете. И конечно же, немало заезжей преступности - в Крым приезжают не только обычные туристы, но и залетные криминальные гастролеры.

Это традиционные сезонные карточные шулеры, карманники, брачные аферисты, форточники, промышляющие воровством вещей у отдыхающих.

Опять же коррупция. Число задокументированных взяток возросло почти вдвое. Больше стало преступлений, связанных с оборотом наркотиков. Впрочем, солидную долю преступлений составляют телефонные и интернет-мошенничества. Продвинутые аферисты сидят дома у компьютеров и воруют деньги с электронных счетов. В основном именно они и дают негативную статистику.

И вот еще один статистический факт. В Крыму, в свою очередь, опубликовали рейтинг самых опасных и безопасных городов полуострова.

Самые опасные - Севастополь, Симферополь, Ялта, Феодосия, Алушта.

Безопасные - Евпатория, Керчь, Саки. Но вот в чем парадокс.

Криминальных убийств в Крыму стало намного меньше - с января по июнь зафиксировано всего 7 случаев.