На портал госуслуг выгрузят результаты тестов на COVID-19

Результаты тестов на коронавирус будут загружаться в личный кабинет пользователя на едином портале госуслуг. О новом сервисе сообщило Минцифры. Услугу министерство разработало совместно с Роспотребнадзором.

Пользователи портала, сдавшие тесты в лабораториях, интегрированных с информационной системой Роспотребнадзора, смогут получать на Госуслугах уведомления о готовности результатов. Результаты будут загружаться в виде QR-кода в мобильное приложение "Госуслуги Стопкоронавирус". Загрузка на портал результатов тестов на COVID-19 будет происходить в течении 60 минут после их получения.

Новый сервис позволит хранить справки о коронавирусе для для предъявления по месту требования с помощью мобильного приложения. "Кроме того, сервис снизит долю поддельных справок с результатами тестов, сократит время получения результата исследования, а также избавит от необходимости направлять справку в Роспотребнадзор после возвращения из-за рубежа", - пояснил замглавы Минцифры Олег Качанов.

Сейчас загрузку результатов исследований на наличие вируса реализуют более 450 организаций, интегрированных с информационной платформой Роспотребнадзора. Они осуществляют забор анализов в нескольких регионах России. Загружено уже более 130 тыс. справок. В сутки на портал приходит порядка 15 тыс. исследований. В ближайшее время планируется подключение новых лабораторий в шести субъектах РФ и увеличение ежедневного количества исследований, передаваемых в цифровом виде до 40 тыс. Оставшиеся лаборатории и медицинские центры планируется подключить к проекту до конца первого квартала 2021 года.