На ТВ пройдет марафон фильмов к 95-летию Нонны Мордюковой

На телеканале "Мосфильм. Золотая коллекция" пройдет марафон фильмов с Нонной Мордюковой - 25 ноября народной артистке СССР исполнилось бы 95 лет. Зрителям покажут четыре картины, в которых актриса "совершенно по-разному смогла показать сочетание недюжинной силы и мягкой женственности".

В программе киномарафона драма "Председатель" Алексея Салтыкова, комедия "Бриллиантовая рука" Леонида Гайдая, мелодрама "Гори, гори, моя звезда" Александра Митты и комедийная драма "Родня" Никиты Михалкова.

"Нонна Мордюкова с самого детства мечтала стать актрисой и, благодаря своему дару, трудолюбию и неповторимой харизме заняла почетное место в истории отечественного кинематографа, доказав, что способна влюбить в себя каждого зрителя в многомиллионной стране", - подчеркивают в пресс-службе канала.

Нонна (настоящее имя - Ноябрина) Мордюкова родилась 25 ноября 1925 года. В 1945 году поступила на актерский факультет ВГИКа, где уже на втором курсе получила первую роль - в фильме Сергея Герасимова "Молодая гвардия" она сыграла Ульяну Громову. Всего за годы творчества актриса сыграла более 50 ролей, но известность ей принес фильм "Председатель", вышедший в 1964 году. Героини Мордюковой - простые и сильные женщины с трудной судьбой - не могли оставить равнодушными зрителей, сама же актриса признавалась, что в работе опиралась на опыт и биографию собственной матери. Актрисы не стало в 2008 году.