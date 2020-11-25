Банк России не исключает, что в стране может снизиться доступность жилья из-за повышения цен на первичном рынке. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.

"Льготная программа кредитования (ипотеки под 6,5% на квартиры в новостройках, где ставка субсидируется государством. - "РГ") очень помогла и гражданам сохранить возможность улучшать жилищные условия, и застройщикам продолжать ввод новых домов . Но одновременно уже виден рост цен на жилье на первичном рынке, который опережает и инфляцию, и рост доходов населения. В итоге доступность жилья может упасть, несмотря на льготную ставку", - считает Набиуллина.

Ипотечное кредитование в России быстро растет на фоне действия программы льготной ипотеки под ставку 6,5%, продленной до июля 2021 года. В рамках программы, запущенной весной для поддержки граждан и застройщиков, можно оформить ипотеку на сумму до 12 млн рублей жителям Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также до 6 млн рублей - жителям остальных регионов. Льготная ипотека позволяет оформить кредит на квартиру в новостройке на 20 лет с первоначальным взносом от 15%.

По словам Набиуллиной, своевременное завершение этой антикризисной программы позволит избежать формирования пузырей на жилищном рынке и сбалансировать спрос и предложение. Но рост цен на жилье и увеличение долговой нагрузки должны быть соразмерны динамике доходов населения, подчеркнула глава Банка России.

Кроме того, ЦБ по-прежнему видит пространство для снижения ключевой ставки, сообщила Набиуллина. "У нас есть все возможности проводить нормальную денежно-кредитную политику, у нас еще ставки далеки от нуля, у нас есть возможности, мы говорим об этом пространстве снижать процентные ставки", - сказала Набиуллина. Кроме того, она подчеркнула, что сейчас нет необходимости применять для регулирования денежно-кредитной политики различные нестандартные инструменты Банка России, которые могли бы обернуться далекоидущими инфляционными последствиями.

Сейчас ключевая ставка находится на уровне 4,25% годовых. ЦБ больше года проводил цикл снижения ключевой ставки, она за это время упала на 3,5 процентного пункта. Последнее снижение ставки произошло в июле, с тех пор два раза регулятор оставлял ее без изменений. Руководство ЦБ при этом неоднократно заявляло о наличии пространства для нового снижения ставки. Последнее в этом году заседание совета директоров Банка России, где будет обсуждаться уровень ключевой ставки, пройдет 18 декабря.