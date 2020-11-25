Названа проблема, которая ждет старые Android-смартфоны в 2021 году

Уже в начале 2021 года владельцы смартфонов на базе Android 7.1 и более старых версий не смогут открыть множество сайтов в интернете - около 30 процентов от общего числа.

Все дело в сертификате безопасности, который перестанет поддерживаться на устройствах под управление Android 7.1.1 и более свежих версий. Остальным придется или приобретать новые девайсы (обновить смартфоны на базе седьмого андроида сейчас проблематично), или пользоваться браузером Firefox, который имеет собственное хранилище для сертификатов безопасности.

Однако нужно помнить, что установить мобильную версию Firefox можно на смартфоны под управлением Android 5.0 и выше, рассказал агентству "Прайм" сотрудник Роскачества Сергей Кузьменко.