Небензя: РФ заинтересована в благополучной и суверенной Боснии и Герцеговине

Российская Федерация заинтересована в том, чтобы Босния и Герцеговина (БиГ) была благополучным, независимым и суверенным государством, народы которого сами, без вмешательства извне, вершат свою судьбу. При этом международное сообщество обязано им в этом содействовать. Такую позицию выразил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в ходе видеоконференции членов Совбеза по случаю 25-летия подписания Общего рамочного соглашения о мире в БиГ.

"В этом году мы отмечаем 25-ю годовщину подписания Общего рамочного соглашения о мире в Боснии и Герцеговине, - напомнил высокопоставленный российский дипломат. - Дейтонское мирное соглашение и 11 приложений к нему в совокупности представляют собой комплексную и уникальную по сути архитектуру для поддержания регионального мира и безопасности. Согласование этих договоренностей далось большим трудом, однако позволило положить конец самому жестокому конфликту, который видела Европейская земля со времен окончания Второй мировой войны, конфликту, унесшему более 100 000 жизней и вынудившему более 2 миллионов человек покинуть свои дома".

По словам Небензи, значимость подписанных в 1995 году Дейтонских договоренностей сложно переоценить. "Их последовательная реализация не только способствовала завершению боснийского конфликта, но и принесла осязаемые результаты в вопросах примирения, постконфликтного восстановления и развития децентрализованной Боснии и Герцеговины, - констатировал постпред России. - Сегодня, спустя 25 лет, Дейтонские соглашения остаются важнейшим документом, регулирующим все сферы политической, экономической и общественной жизни Боснии и Герцеговины".

Дипломат подчеркнул, что Российская Федерация, как гарант Дейтона, всецело поддерживает принципы суверенитета и территориальной целостности БиГ, равноправия трех государствообразующих народов и двух энтитетов с широкими полномочиями. "В год 25-летия Дейтонского мирного соглашения мы призываем партнеров по Совету Безопасности выступить в поддержку его положений, - заявил он. - С момента подписания в 1995 году, Дейтонские договоренности не потеряли своей актуальности: они остаются основополагающим документом для Боснии и Герцеговины. Предусмотренный Дейтоном баланс интересов трех народов вполне эффективен при его неукоснительном соблюдении. Стремление разрушить такую архитектуру чревато серьезными последствиями не только для Боснии и Герцеговины, но и всего Балканского региона в целом".