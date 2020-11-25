Новые территории опережающего развития привлекут миллиарды рублей инвестиций

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о создании двух территорий опережающего развития (ТОР) в моногородах Кондрово (Калужская область) и Верхняя Тура (Свердловская область).

ТОР в городе Кондрово позволит привлечь в город новых инвесторов, в числе потенциальных резидентов производители холодильного оборудования и бакалейных товаров. В Свердловской области в ТОР планируется запустить инвестиционный проект в сфере деревообработки, сообщили в Минэкономразвития.

"Создание ТОР даст возможность привлечь инвесторов в моногорода за счет предоставления налоговых льгот и других преференций. Это позволит создать новые рабочие места и повысить устойчивость экономики моногородов за счет снижения зависимости от одного градообразующего предприятия", - отметил заместитель министра экономического развития Сергей Галкин.

По словам губернатора Калужской области Владислава Шапши, ТОСЭР является одним из наиболее действенных механизмов диверсификации экономики небольших моногородов. В Калужской области три компании ждали решения о создании ТОСЭР в Кондрово. Также подписаны пять соглашений о намерениях с инвесторами.

"Только по уже заключенным соглашениям планируется 1,2 млрд рублей инвестиций. Город получит 449 рабочих мест, которые не связаны с деятельностью градообразующих предприятий", - подчеркнул Шапши.

Министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова отметила, что присвоение статуса ТОСЭР городскому округу Верхняя Тура позволит снизить зависимость бюджета и социально-экономической ситуации в городе от градообразующего предприятия, привлечь новых инвесторов, получить дополнительные инвестиции в размере 7,3 миллиарда рублей, дополнительные доходы в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды - 7,8 миллиарда рублей, создать 417 новых рабочих мест.

На текущий момент в моногородах действует 87 ТОР. Резидентами создано более 30 тысяч новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующих предприятий. Для компаний-резидентов ТОР в моногородах снижены до 7,6% страховые взносы во внебюджетные фонды, обнулены ставки федеральной части налога на прибыль, земельного налога и налога на имущество организаций. Ставки региональной части налога на прибыль снижены с 18% до 5% с первого по пятый годы и до 10% с шестого по десятый годы работы ТОР.