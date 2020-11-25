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Он дешевле, чем кажется. Названа реальная стоимость iPhone 12

Текст:   Антон Благовещенский
25.11.2020,  
14:25

Стоимость компонентов базовой версии iPhone 12 составляет 373 доллара при конечной цене самого аппарата в 799 долларов на рынке США. На "наценку" приходятся логистические, маркетинговые и другие затраты.

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Самый дорогой компонент iPhone 12 - это OLED-матрица, стоимость которой составляет 70 долларов. Чип Apple A14 обходится в 40 долларов, оперативная память SK Hynix - в 12,8 доллара, постоянный накопитель Samsung - в 19,2 доллара. Фотосенсоры Sony стоят от 7,4 до 7,9 доллара, пишет Gizmochina.

В свою очередь, себестоимость iPhone составляет 406 долларов - при рыночной стоимости от 999 долларов.

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