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25.11.2020 16:06
Рубрика: Власть

ОП РФ просит кабмин оказать дополнительную поддержку социальным НКО

Текст: Галина Мисливская
Общественная палата РФ направила в адрес председателя правительства России Михаила Мишустина предложения по мерам дополнительной поддержки социально ориентированных НКО в условиях пандемии, сообщается на сайте палаты.
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Секретарь ОП РФ Лидия Михеева напомнила, что ранее предложенные палатой меры позволили не допустить закрытия НКО и дали им возможность помочь большему количеству людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации из-за эпидемии. "Сейчас общественный запрос на поддержку со стороны НКО продолжает расти на фоне сложной эпидемиологической ситуации. Необходимо ввести дополнительные меры поддержки НКО и волонтеров, которые позволят оказывать помощь всем нуждающимся", - считает она.

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По словам главы комиссии ОП РФ по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально-ориентированных НКО Елены Тополевой-Солдуновой, в ходе осеннего роста заболеваемости COVID-19 количество нуждающихся в помощи граждан резко выросло. Это те, кто "заболел, не может покинуть дом и не способен к самообслуживанию или находится в учреждении или нуждается в психологической поддержке".

Чтобы НКО смогли ответить на эти запросы, им надо снизить бремя административной и налоговой нагрузки, а также помочь с приобретением средств индивидуальной, считает Тополева-Солдунова. "Поэтому Общественная палата обратилась к председателю правительства с просьбой вновь оказать поддержку НКО. Призываем сами некоммерческие организации направлять аналогичные обращения в правительство, используя текст нашего письма. Давайте общими усилиями обратим внимание на необходимость поддержать третий сектор, так активно помогающий гражданам в период пандемии", - добавила она.

ОП РФ просит правительство принять следующие дополнительные меры поддержки для НКО, работающих в социальной сфере:

- продлить до 1 мая 2021 года сроки обращения за льготными кредитами на возобновление деятельности по ставке 2% и изменить условия погашения этих кредитов;

- продлить до 1 мая 2021 года сроки предоставления субсидии на проведение мероприятий по профилактике коронавируса и распространить предоставление этой субсидии на частные образовательные и некоммерческие организации, включенные в реестры социально-ориентированных и наиболее пострадавших НКО;

- продлить особый порядок государственного и муниципального контроля а 2021 год;

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- приостановить проведение обязательного аудита за 2020 год до 1 января 2022 года;

- списать 50% налогов и страховых взносов за первый квартал 2021 года;

- продлить до 1 октября 2021 года отсрочку по уплате аренды помещений, находящихся в федеральной собственности;

- продлить до 1 января 2022 года особый порядок начисления и взыскания неустойки за неуплату услуг ЖКХ;

- дать всем социально-ориентированным НКО право на применение пониженных тарифов страховых взносов, а тем, кто работает по упрощенной системе налогообложения, разрешить выбирать режим уплаты страховых взносов;

- законодательно изменить порядок учета сумм налога на добавленную стоимость при приобретении продуктов (кроме табака и алкоголя), которые бесплатно передаются в благотворительные и иные социально-ориентированные НКО;

Кроме того, в письме на имя премьер-министра ОП РФ просит разработать рекомендации для регионов по переводу части социальных услуг в дистанционный формат с возможностью выплаты компенсации исполнителям.

"Общественная палата Российской Федерации выражает надежду на учет вышеперечисленных предложений при выработке правительством РФ дополнительных мер, направленных на стабилизацию социально-экономической ситуации", - отметила в письме Лидия Михеева.

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