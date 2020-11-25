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25.11.2020 21:12
Рубрика: Власть

Отложенный платеж

Госдума продлевает отсрочку для пенсионеров и бизнеса
Текст: Татьяна Замахина
Российская газета - Федеральный выпуск № 267(8321)
Для среднего и малого бизнеса из списка пострадавших отраслей, а также для ряда пенсионеров будет продлена отсрочка по выплате долгов на фоне пандемии. Кроме того, для таких должников пролонгируют запрет на изъятие движимого имущества. Такой законопроект "Единой России" Госдума приняла в первом чтении.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Законопроект коснется 2,2 млн организаций и почти 2 млн российских пенсионеров, заявил один из авторов, депутат Александр Хинштейн. До 1 июля 2021 года предполагается продлить период, в который судебный пристав не может налагать арест или изымать движимое имущество должника-гражданина. Прежний срок - до 31 декабря 2020 года. Отметим, что исключение составляют транспортные средства, которые изымать по-прежнему будет можно.

Фото: Нина Зотина/ РИА Новости
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Кроме того, продлевается рассрочка по платежам в отношении тех долгов, по которым документы были предъявлены к принудительному исполнению до 1 мая 2021 года (было - до 1 октября 2020 года). Пенсионеры могут получить отсрочку по кредитным договорам в пределах 1 миллиона рублей. Она предоставляется не более чем на два года и не позднее чем до 1 июля 2022 года. Установлены условия - пенсия должна быть единственным доходом должника и она не может превышать двух минимальных размеров оплаты труда. Кроме того, в собственности пенсионера не должно находиться иной недвижимости, кроме той, где он проживает. Для малого и среднего бизнеса предусматривается годовая рассрочка взыскания задолженности по налогам, сборам, страховым взносам или кредитному договору, если сумма долга не превышает 15 млн рублей. Послабление предприниматели смогут получить не позднее чем до 1 августа 2021 года. При этом рассрочка не действует для долгов в части возмещения вреда здоровью, компенсации морального вреда, выплате выходных пособий и зарплате.

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