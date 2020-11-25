Законопроект коснется 2,2 млн организаций и почти 2 млн российских пенсионеров, заявил один из авторов, депутат Александр Хинштейн. До 1 июля 2021 года предполагается продлить период, в который судебный пристав не может налагать арест или изымать движимое имущество должника-гражданина. Прежний срок - до 31 декабря 2020 года. Отметим, что исключение составляют транспортные средства, которые изымать по-прежнему будет можно.

Кроме того, продлевается рассрочка по платежам в отношении тех долгов, по которым документы были предъявлены к принудительному исполнению до 1 мая 2021 года (было - до 1 октября 2020 года). Пенсионеры могут получить отсрочку по кредитным договорам в пределах 1 миллиона рублей. Она предоставляется не более чем на два года и не позднее чем до 1 июля 2022 года. Установлены условия - пенсия должна быть единственным доходом должника и она не может превышать двух минимальных размеров оплаты труда. Кроме того, в собственности пенсионера не должно находиться иной недвижимости, кроме той, где он проживает. Для малого и среднего бизнеса предусматривается годовая рассрочка взыскания задолженности по налогам, сборам, страховым взносам или кредитному договору, если сумма долга не превышает 15 млн рублей. Послабление предприниматели смогут получить не позднее чем до 1 августа 2021 года. При этом рассрочка не действует для долгов в части возмещения вреда здоровью, компенсации морального вреда, выплате выходных пособий и зарплате.