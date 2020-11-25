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25.11.2020 12:52
Рубрика: Общество

Оверчук: Пандемия ускорила цифровизацию сферы образования

Текст: Ирина Алпатова

Пандемия существенно повлияла на системы образования во всем мире, став настоящим вызовом для отрасли, заявил вице-премьер Алексей Оверчук, выступая на VI Международной конференции по оценке качества образования "Мировые образовательные системы против сбоев в образовательном процессе" в рамках проекта "Образование 2030".

Фото: Максим Коротченко
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По его словам, Организация экономического сотрудничества и развития стала институтом, который позволяет России смягчить последствия пандемии благодаря разработанному ей инструментарию и основным принципам работы с последствиями кризиса COVID-19.

"Мы живем в эпоху глобальной трансформации. Социальные изменения нарастают с заметным ускорением. За последние десять лет на наших глазах исчезли целые отрасли и возникли новые. Новые технологии стремительно развиваются, и в течение нескольких лет появятся новые, о которых мы пока даже не подозреваем", - сказал Оверчук.

Вице-премьер отметил, что образовательную среду также ждет серьезная трансформация, так как некоторые профессии исчезнут, появятся новые, при этом остается задача помочь новому поколению сориентироваться в мире профессий и выбрать свой путь. На форуме ОЭСР планируется обсудить возможные решения, которые подготовят студентов и преподавателей к быстро меняющимся условиям.

Общество Образование Экономика Отрасли Правительство Вице-премьеры

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