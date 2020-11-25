Песков заявил о результативности мер по борьбе с коронавирусом

Власти работают круглосуточно в связи с распространением коронавируса, есть и федеральный план, и региональные планы - это все не позволяет случиться коллапсу здравоохранения, заявили в Кремле. Проблемные моменты, которые случаются то в одном, то в другом регионе, оперативно ликвидируются.

"Принимаются определенные меры, точечные, не связанные с полным закрытием, не связанные с локдауном", - сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков​​​.

"Эти меры в определенных регионах дают свои результаты, и динамика распространения пандемии там сокращается. В других регионах динамика разнонаправленная: где-то падает интенсивность, где-то продолжает расти. Это реальность, с которой нам надо жить, и которая заставляет федеральные и региональные власти работать в круглосуточном режиме", - продолжил представитель Кремля.

"Есть и федеральный план, и работа губернаторов на местах, все это реализуется. Именно это не позволяет случиться коллапсу здравоохранения и позволяет достаточно оперативно и эффективно ликвидировать какие-то узкие, проблемные моменты, которые случаются то в этом, то в том регионе"", - заключил Песков.