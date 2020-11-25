Постпред при ООН: Россия продолжит борьбу с террористами в Сирии

Россия продолжит бороться с террористами в Сирии, хотя на Западе призывают ввести режим прекращения огня. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза.

"Мы не допустим ребрендинг террористов", - отметил дипломат.

По его словам, представители западных стран продвигают идею заключения перемирия с боевиками. Небензя также отметил, что нередко речь идет о финансировании в СМИ "кампаний сторонников силового свержения законного правительства Сирии". Небензя также призвал ООН к более активному участию в решению судьбы сирийских беженцев. Так, на прошедшей международной конференции в Дамаске Организация участвовала лишь в качестве наблюдателя, что значительно ограничило ее полномочия.