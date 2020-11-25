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25.11.2020 17:57
Рубрика: Происшествия

Повышены штрафы для заключенных за нарушение режима

Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 267(8321)
Дисциплинарные штрафы для осужденных за нарушение правил внутреннего распорядка в колониях составят от одной до двух тысяч рублей.
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

"Российская газета" публикует два закона, вносящих поправки в Уголовно-исполнительный кодекс. Один из законов повышает размеры санкций за нарушение режима в колониях, другой - разрешает содержать в одной колонии-поселении осужденных впервые и тех, кто уже бывал за решеткой.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Последний закон позволит не увозить далеко от дома осужденного, когда в ближайшей колонии-поселении есть места. Бывает так, что человека не могут оставить в регионе из-за того, что он оказался за решеткой впервые, а местная колония-поселение предназначена для тех, кто уже сидел. Теперь это изменится. При этом так называемые "первоходы" и "бывалые" вместе жить не будут. Их разведут по разным общежитиям. Питаться и работать тоже будут отдельно. Каждой группе назначат свое время в столовой.

Что касается штрафов, то их накладывают за те или иные нарушения правил внутреннего распорядка. Деньги снимают с лицевого счета осужденного. Если на счету денег недостаточно, заключенный будет должен: как только средства поступят, их удержат. Человек может получить перевод от родственников или заработать на предприятии в колонии. В среднем дисциплинарный штраф накладывается на 5,4 тысячи осужденных в год, на некоторых - несколько раз. Еще одна норма разрешает отправлять в наказание в камеры-одиночки заключенных, отбывающих срок в тюрьмах.

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