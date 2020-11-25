Правила для тех, кто передвигается на средствах индивидуальной мобильности (СИМ) - электросамокатах, моноколесах, гироскутерах, а также на самокатах обыкновенных и даже роликовых коньках и скейтах, могут появиться до конца года.

Как только они вступят в силу, за их нарушение можно будет наказывать по действующим статьям Кодекса об административных правонарушениях.

Подробнее о новациях рассказал замдиректора департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта минтранса Владимир Луговенко. Он напомнил, что скорость движения СИМ в местах, где они двигаются вместе с пешеходами, будет ограничена 20 км/ч. Им разрешат пересекать дороги по пешеходным переходам не спешиваясь. При этом при переходе проезжей части скорость должна соответствовать пешеходной. Преимуществом, что на тротуаре, что на пешеходном переходе будут пользоваться именно пешие граждане. Так что тем, кто передвигается на СИМ, придется быть предельно аккуратными.

Напомним также, что поправки допускают возможность движения на такой технике по проезжей части, но только в том случае, если они оборудованы моторами. Еще одно условие - при этом разрешенная скорость движения на таких дорогах должна быть не больше 60 км/ч.

К сожалению, сейчас пользователи электросамокатов активно ездят даже по МКАД, где разрешенная скорость 100 км/ч.

Также пользователям подобных устройств запретят передвигаться на них в нетрезвом виде.