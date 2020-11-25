Противостоять COVID-19 поможет правильное питание. Больше всего важны витамины А, С, D, Е, В2, В6 и В12, фолиевая кислота, железо, селен и цинк, считает заведующая консультативно-диагностическим центром "Здоровое и спортивное питание", диетолог высшей квалификационной категории "ФИЦ питания и биотехнологии" Екатерина Бурляева.

"Витамин D поддерживает выработку специфических антимикробных белков в эпителии органов дыхания, тем самым снижая вероятность заражения вирусом и прогрессирования симптомов инфекции", - пояснила "РГ" эксперт. Источниками витамина D являются печень трески, рыба, желток яйца, масло сливочное.

Также свою эффективность в обеспечении защиты организма от ряда инфекционных заболеваний доказал витамин Е, источником которого является масло (в первую очередь подсолнечное) и орехи.

Витамин С участвует в иммуномодулировании. Он в большом количестве содержится в шиповнике, облепихе, сладком перце, черной смородине, всех видах капусты, цитрусовых.

Цинк и селен являются важными компонентами для формирования адекватного иммунного ответа. Источниками цинка являются говяжья и куриная печень, сыр, орехи. Селен содержится в желтке куриного яйца, говяжьей и куриной печени, твороге.

Но, по словам Екатерины Бурляевой, скорректировать обеспеченность организма витаминами и минеральными веществами только за счет пищевых продуктов сложно. Поэтому в рацион она рекомендует включать обогащенную и специализированную пищевую продукцию, в том числе витаминно-минеральные комплексы и биологически активные добавки.