Правительство выделит средства на закупку медицинского транспорта в регионы

Правительство на заседании 26 ноября рассмотрит вопрос о выделении Министерству промышленности и торговли средств на закупку медицинского транспорта. Проект распоряжения направлен на повышение эффективности первичной медико-санитарной помощи в регионах в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Автотранспорт предусмотрен для медучреждений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, центральных и районных больниц, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тысяч человек, для доставки пациентов в медицинские организации и лекарств в отдаленные районы.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин выделил дополнительно 204 миллиона рублей на закупку 60 машин "скорой помощи" для Краснодарского края. Он также пообещал предусмотреть финансирование на эти цели для других регионов.