Новости

Видео: У дома Марадоны собрались полиция и болельщики 22:23
Правительство выделит средства на закупку медицинского транспорта в регионы 22:13
Кабмин поддержит студентов-медиков, помогающих в борьбе с COVID-19 22:01
Черчесов выразил соболезнования родным и близким Марадоны 21:47
В Подмосковье остаются свободными более трети ковидных коек 21:44
В Турции зафиксирован третий пик коронавируса 21:35
В Подмосковье готовы к работе 18 пунктов вакцинации от коронавируса 21:21
В Вооруженных силах за сутки вылечился от коронавируса 241 военнослужащий 21:12
Митрополит Иларион прокомментировал разделение внутри кипрской церкви 21:12
Пеле отреагировал на новость о смерти Марадоны 20:55
Московские коммунальщики подготовились к непогоде в столице 20:51
ВОЗ посоветовала россиянам отказаться от больших корпоративов 20:41
В Аргентине объявлен трехдневный траур в связи со смертью Марадоны 20:34
МЧС предупредило москвичей о тумане и гололедице до утра четверга 19:46
Видео "Би-2" "Бог проклятых" собрало 113 тысяч просмотров за семь часов 19:42
В комитете по этике РФС прокомментировали заявление ЦСКА в адрес Черчесова 19:30
Глава СК поручил проверить ситуацию вокруг ДТП с сыном миллионера в Подмосковье 19:29
Звери из заповедников помогут попасть в московское метро 19:06
Минобрнауки будет вести мониторинг трудоустроенных выпускников и их зарплат 18:40
Греческий танкер подорвался на мине у берегов Саудовской Аравии 18:31
ФТС может получить право на дознание по делам о выводе денег из страны 18:30
В Бразилии при столкновении грузовика с автобусом погибли 32 человека 17:49
Коллекция картин советской художницы оказалась на помойке в Подмосковье 17:27
Москвичей суммарно оштрафовали на 4,25 млн рублей за несдачу ПЦР-тестов 17:12
В России предложили снизить НДС для гостиниц до 7% 17:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как в 2021 году вырастут тарифы на услуги ЖКХ
Как в 2021 году вырастут тарифы на услуги ЖКХ
Когда вернутся в небо сверхзвуковые пассажирские самолеты
Когда вернутся в небо сверхзвуковые пассажирские самолеты
Наташа Барбье: Дача - это не каторга, а радость и удовольствие
Наташа Барбье: Дача - это не каторга, а радость и удовольствие
25.11.2020 22:13
Рубрика: Власть

Правительство выделит средства на закупку медицинского транспорта в регионы

Текст: Владимир Кузьмин

Правительство на заседании 26 ноября рассмотрит вопрос о выделении Министерству промышленности и торговли средств на закупку медицинского транспорта. Проект распоряжения направлен на повышение эффективности первичной медико-санитарной помощи в регионах в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Кабмин поддержит студентов-медиков, помогающих в борьбе с COVID-19

Автотранспорт предусмотрен для медучреждений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, центральных и районных больниц, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тысяч человек, для доставки пациентов в медицинские организации и лекарств в отдаленные районы.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин выделил дополнительно 204 миллиона рублей на закупку 60 машин "скорой помощи" для Краснодарского края. Он также пообещал предусмотреть финансирование на эти цели для других регионов.

Власть Работа власти Внутренняя политика Правительство Правительство Минпромторг Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Месси и Роналду отреагировали на смерть Марадоны
Названа дата итогового сочинения в 11-х классах
ОП РФ просит кабмин оказать дополнительную поддержку социальным НКО
Для "черных кредиторов" введут сроки до трех лет
В Берлине задержали водителя авто, врезавшегося в ограждение резиденции Меркель
Путин потребовал решить проблемы в сфере борьбы с COVID-19
Какие меры финансовой поддержки семьи существуют в России