Веерных отключений электричества в холодное время года в Киргизии не будет. С таким обещанием выступил на заседании Республиканского штаба по подготовке к осенне-зимнему периоду первый вице-премьер КР Артем Новиков, возглавляющий правительство страны.

- У нас достаточно энергоресурсов для того, чтобы обеспечить безаварийное прохождение зимы, - заявил он. - Население не должно испытывать недостатка электроэнергии и тепла зимой.

Впрочем, Артем Новиков все же напомнил, что в регионах Киргизии потребление электроэнергии по-прежнему лимитировано. Излишнее ее потребление, по его словам, необходимо исключить, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на энергосети.

- Статистика по аварийным отключениям за последнее время вызывает озабоченность, - отметил чиновник. - Руководители энергетических компаний должны уделить решению этой проблемы особое внимание, а органы местного самоуправления - держать вопрос прохождения осенне-зимнего периода на постоянном контроле.

По словам Артема Новикова, в правительстве понимают, насколько сложным как для населения, так и для экономики оказался 2020 год. Тем не менее, бюджету удалось профинансировать подготовку отраслей, в том числе энергетики, к прохождению осенне-зимнего сезона практически полностью. "Поэтому ссылаться на отсутствие средств недопустимо, - подчеркнул первый вице-премьер. - Требуется только одно - обеспечить бесперебойное и безаварийное прохождение осенне-зимнего периода. У населения должно быть четкое понимание, что правительство к зиме готово".

Вместе с тем

Тарифы на электроэнергию не будут меняться до 2022 года. Об этом на пресс-конференции сообщила замдиректора госагентства по регулированию топливно-энергетического комплекса Миргуль Айдарова. Она напомнила, что бытовые абоненты в Киргизии платят по 77 тыйынов за каждый потребленный киловатт-час (к/ч), если не превышают лимит в 700 к/ч (для высокогорных районов - 1000 киловатт-часов). При большем потреблении стоимость возрастает до 2,16 сома за киловатт-час. Тариф для остальных абонентов составляет 2,24 сома за тот же объем энергии.

По словам Миргуль Айдаровой, в последнее время введены новые категории абонентов. Это детские дома, тариф для которых установлен в 1,58 сома за киловатт-час, и субъекты, занимающиеся майнингом (2,91 сома).



Разработка новой тарифной политики на 2022-2025 годы начнется в следующем году.