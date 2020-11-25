Принят закон о новом статусе Госсовета

Как ранее подчеркнул полпред президента в Госдуме Гарри Минх, Госсовет станет органом "конституционного уровня, который обеспечивает доведение различных точек зрения до главы государства и помогает ему реализовывать его конституционные полномочия". Ранее Госсовет был совещательным органом, и повышение его статуса прямо вытекает из новых норм Конституции.

"20 лет в нашей стране Госсовет существует, действует. Он зарекомендовал себя только с положительной стороны", - напомнил перед рассмотрением вопроса в третьем чтении глава Комитета ГД по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Принятый закон не наделяет совет правом законодательной инициативы, однако в своем решении он сможет указать на необходимость внесения изменений в законодательство. Кроме того, этот орган, согласно документу, участвует в разработке задач внешней и внутренней политики, обсуждении параметров проекта бюджета и кадровой политики РФ. Обновленный статус совета предполагает, что он сможет объединить все уровни власти, углубить проработку тех или иных вопросов, подчеркнул Крашенинников.

Парламентарий также выделил новые полномочия Госсовета, связанные с разрешением разногласий внутри органов публичной власти. В целом же с его помощью "можно будет более оперативно реагировать на нужды населения", считает глава комитета.

Нововведения дают огромные возможности, прежде всего, для коммуникаций с губернаторами, заявлял ранее спикер ГД Вячеслав Володин. "В рамках Госсовета они будут обсуждать важные для страны вопросы под руководством президента. И, конечно, значимость органа вырастает. Для страны с федеративным устройством это очень важно", - подчеркнул он. Госсовет, по оценке Володина, станет той структурой, которая "в будущем должна обеспечить развитие государства и защитить от вызовов".

Документ также уточняет порядок формирования совета. Этот орган возглавляет президент, а в его состав входят премьер-министр, спикеры палат парламента, руководитель администрации президента РФ и главы регионов. Глава государства сможет вводить в состав Госсовета и других лиц. При этом в него не могут быть включены те, у кого есть иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране, а также счета, деньги и ценности в банках за пределами России.

Работа по следам обновления Конституции отнюдь не заканчивается. "К сегодняшнему дню мы уже рассмотрели и внесли поправки в более 130 законов. Это поправки, которые вытекают из Конституции. И, конечно, эта работа будет продолжаться", - заявил журналистам Павел Крашенинников.