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25.11.2020 13:45
Рубрика: Власть

Принят закон о новом статусе Госсовета

Текст: Татьяна Замахина
Госдума приняла закон, который закрепляет новый - конституционный - статус Госсовета РФ. Инициатива на эту тему была предложена Владимиром Путиным для закрепления в законодательстве новых норм Основного Закона страны.
Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости

Как ранее подчеркнул полпред президента в Госдуме Гарри Минх, Госсовет станет органом "конституционного уровня, который обеспечивает доведение различных точек зрения до главы государства и помогает ему реализовывать его конституционные полномочия". Ранее Госсовет был совещательным органом, и повышение его статуса прямо вытекает из новых норм Конституции.

Фото: Алексей Никольский/ТАСС
Госдума: Новый статус Госсовета позволит стать ему объединяющим звеном

"20 лет в нашей стране Госсовет существует, действует. Он зарекомендовал себя только с положительной стороны", - напомнил перед рассмотрением вопроса в третьем чтении глава Комитета ГД по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Принятый закон не наделяет совет правом законодательной инициативы, однако в своем решении он сможет указать на необходимость внесения изменений в законодательство. Кроме того, этот орган, согласно документу, участвует в разработке задач внешней и внутренней политики, обсуждении параметров проекта бюджета и кадровой политики РФ. Обновленный статус совета предполагает, что он сможет объединить все уровни власти, углубить проработку тех или иных вопросов, подчеркнул Крашенинников.

Парламентарий также выделил новые полномочия Госсовета, связанные с разрешением разногласий внутри органов публичной власти. В целом же с его помощью "можно будет более оперативно реагировать на нужды населения", считает глава комитета.

Крашенинников: Госсовет не будет иметь права законодательной инициативы

Нововведения дают огромные возможности, прежде всего, для коммуникаций с губернаторами, заявлял ранее спикер ГД Вячеслав Володин. "В рамках Госсовета они будут обсуждать важные для страны вопросы под руководством президента. И, конечно, значимость органа вырастает. Для страны с федеративным устройством это очень важно", - подчеркнул он. Госсовет, по оценке Володина, станет той структурой, которая "в будущем должна обеспечить развитие государства и защитить от вызовов".

Документ также уточняет порядок формирования совета. Этот орган возглавляет президент, а в его состав входят премьер-министр, спикеры палат парламента, руководитель администрации президента РФ и главы регионов. Глава государства сможет вводить в состав Госсовета и других лиц. При этом в него не могут быть включены те, у кого есть иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране, а также счета, деньги и ценности в банках за пределами России.

Работа по следам обновления Конституции отнюдь не заканчивается. "К сегодняшнему дню мы уже рассмотрели и внесли поправки в более 130 законов. Это поправки, которые вытекают из Конституции. И, конечно, эта работа будет продолжаться", - заявил журналистам Павел Крашенинников.

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Госдума Поправки в Конституцию РФ Законопроекты и комментарии

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